الرئيس الإيطالي يجتمع مع رئيس الوزراء المكلف

عقد الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اجتماعا غير مقررا، صباح اليوم السبت، مع رئيس الوزراء المكلف، جوزيبي كونتي، طبقا لمسؤول بارز طلب عدم الكشف عن تفاصيل الهدف من الاجتماع.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت، إن مشرعين من حزبي "حركة خمس نجوم" المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط، قلقون من احتمال أن يتخلى كونتي عن تفويضه، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا".

ولم يرد متحدثان باسم ماتاريلا ولا كونتي على الفور على طلبات للتعليق.

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الوزراء المكلف محادثات مشتركة مع مشرعين كبار من الحزبين في روما بعد ظهر اليوم السبت، طبقا لما ذكره متحدث باسم الحزب الديمقراطي.

وكان تهديد صدر في وقت سابق عن رئيس حزب "حركة خمس نجوم" لويجي دي مايو لفرض إجراء انتخابات مبكرة إذا لم يتم تنفيذ مطالبه السياسية، قد أثار احتجاجات من جانب الديمقراطيين وترك أثره على حالة السوق.

وكان دي مايو أداة لدفع كونتي لقيادة الحكومة بعد أن فاز حزب "حركة خمس نجوم" بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2018 .

ولم يشكل كونتي بعد حكومة جديدة، لكن شبح المعارك التي قوضت إدارته السابقة بالفعل عاد ليطارده مرة أخرى.

ويسعى كونتي، وهو محامي من مدينة فلورنسا، الذي لم يكن لديه أي تجربة سياسية، عندما قاد الحكومة الشعبوية العام الماضي، لإبرام اتفاق حول الوزراء والسياسات في زواج مصلحة بين حزب "حركة خمس نجوم" والحزب الديمقراطي.