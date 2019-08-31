برلمانية تنتقد رفع أسعار انتظار الإسعاف

قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن تقدمها بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن زيادة أسعار انتظار سيارات الإسعاف إلى الضعف، يأتي لرؤيتها بأن «سيارة الإسعاف لها هدف محدد وواضح وهو نقل المريض إلى مكان تلقي الخدمة».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أنه «لا يوجد شيء يُسمى انتظار السيارة بجانب المواطن عدد معين من الساعات يدفع أمامها أجر معين، ده غير مطلوب من سيارة الإسعاف»، متسائلة: «ما الجديد الذي تم تقديمه والخدمات الجديدة أو التطوير الذي تم وقدمته للمواطن من أجل زيادة الأسعار؟»، على حد تعبيرها.

وأشارت إلى أن القرار يشمل المستشفيات الحكومية، دون الإشارة إلى القوانين التي تحكم مستشفيات التأمين الصحي والمستوصفات الموجودة بدور العبادة، وتقدم خدمات اقتصادية مجانية للمواطنين، متابعة: «كان لازم إننا نفهم هذه الأمور ونقف على أرضية صلبة، هل نبقى مع القرار أم ضده».

وتقدمت النائبة دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن نظام انتظار سيارات الإسعاف وزيادة تعريفته للضعف.