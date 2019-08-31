محافظ الإسكندرية يلتقي بالأسر المتضررة من أعمال تخريب عقارين بحي الجمرك

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التقى محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة اليوم السبت بالأسر المتضررة من أعمال تخريب العقارين أرقام 44 و48 بشارع الباب الأخضر بنطاق حي الجمرك، كما تفقد المحافظ الأجزاء المنهارة وأعمال التخريب التي تمت بالعقاريين.

وطمأن المحافظ، أهالي العقارين المتضررين بأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مالك العقار، موضحا أن ما تم من أعمال تخريب وضرر لن يترك بدون عقوبات رادعة.

وكلف رئيس حي الجمرك برفع تقرير شامل عن الواقعة؛ للبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مالك العقارين.

وشدد على ضرورة اتخاذ أقصى عقوبة تجاه تلك الواقعة التي تسببت في إلحاق الضرر بالأهالي لتكون بمثابة مثال رادع لأي شخص تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.