الرئيس الألماني يبدي قلقه حيال حرائق الغابات في البرازيل



أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن قلقه حيال حرائق الغابات في البرازيل معلنا تأييده لتحسين حماية الغابات.

وخلال احتفال شعبي في القصر الرئاسي (بيلفو)، أجرى الرئيس نقاشا مع رائد الفضاء الكسندر جرست والباحثة القطبية انتيه بوتيوس حول قضايا مستقبلية.

وردا على مقاطعة من قبل أحد الحاضرين، قال شتاينماير:" يجب أن نسهم بقسطنا من أجل جعل إزالة الغابات عملا غير جذاب".

واستغل آلاف الزائرين مناسبة "يوم القصر المفتوح" لإلقاء نظرة على حديقة القصر الرئاسي، وإلى جانب النقاش تضمنت فعاليات اليوم أيضا جولات عبر مقر الرئيس الألماني.

وحسب بيانات الشرطة، فإن من المتوقع أن يصل عدد الزائرين إلى نحو 15000 شخص.

كان جرست حضر الحفل الشعبي في العام الماضي لكن عبر اتصال فيديو مباشر من المحطة الفضائية الدولية.

وكان شتاينماير قد أشاد أمس الجمعة بالدور التطوعي للكثير من الناس في جهود إخماد حرائق غابات البرازيل، وقد تمت دعوة 4000 متطوع من جميع أنحاء ألمانيا للمشاركة.

وتستعر في البرازيل في الوقت الراهن أخطر حرائق وقعت للغابات منذ سنوات، وبلغ عدد الحرائق التي تم تسجيلها منذ بداية العام أكثر من 87 ألف حريق، بزيادة بنسبة 76% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وحسب بيانات وكالة فضاء ناسا الأمريكية، فإن عدد الحرائق لا يزال في إطار متوسط الأعوام الـ15 الماضية، إذ أن عدد الحرائق في الفترة بين 2002 حتى 2007 وحتى في 2010 كان أعلى بصورة ملحوظة.