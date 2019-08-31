الحكومة السويدية توافق على فرض ضريبة على البنوك

قالت ماجدالين اندرسون، وزيرة مالية السويد، اليوم السبت إن حكومة الأقلية في البلاد وافقت على فرض ضريبة جديدة على البنوك بهدف توفير 5 مليارات كرون (508 ملايين دولار أمريكي) لتمويل نفقات الدفاع في ميزانية عام 2020.

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم إن هذه الخطوة تستهدف مواكبة الجهود الرامية إلى مواجهة التعزيزات العسكرية الروسية فى بحر البلطيق.

وأوضحت أندرسون أن التفاصيل الخاصة بكيفية فرض هذه الضريبة سوف يتم الكشف عنها فى وقت لاحق.

وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذا الاقتراح يعد خطوة جديدة من جانب الحكومة فى محاولة لإجبار صناعة المال على زيادة إسهاماتها فى خزانة الدولة.

ووفقا للوكالة، فإن البنوك السويدية تقول إنها من بين أكبر المؤسسات التى تقوم بدفع ضرائب فى البلاد.

ومن جهتها، قالت اندرسون: "يمكن زيادة الضرائب على البنوك بشكل أكبر مما هو عليه الآن...إنها تشكل خطرا على الاقتصاد أيضا، لذا، فإنني اعتقد أنه من المعقول أن تساهم بشكل أكبر، علينا أن نجد التمويل، واعتقد أنه اقتراح جيد".

يأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان السويد، التى تلتزم الحياد العسكري، أنها سوف تسعى من أجل زيادة نفقات الدفاع بنسبة 5ر1% من الناتج القومى الإجمالى بحلول عام 2050 مقابل1% حاليا.