تطوير ورفع كفاءة عدد من الأندية ومراكز الشباب والملاعب بمطروح

قال اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، إنه تم دعم المحافظة لتطوير وتنجيل عدد من الملاعب القانوينة والخماسية، وإقامة ورفع كفاءة وفرش عدد من الأندية ومراكز الشباب بالمحافظة هذا العام في إطار دعم قطاع الشباب والرياضة بمحافظة مطروح بنحو 15 مليون جنيه، مع استمرار دعمه مع ما توليه الدولة من اهتمام بهذا القطاع الهام.

وأوضح خالد عبد الحميد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، خلال جلسه برلمان طلائع مطروح، بحضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، أنه بالتنسيق مع بين محافظة مطروح ووزارة الشباب والرياضة تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة عدد من مراكز الشباب بالمحافظة بإجمالي 8 ملايين و670 ألف جنيه، منها مركز شباب الثورة ببراني، بالإضافة إلى دعمه بمحول كهرباء 329 ألف جنيه، وإطلاق التيار لمركز، وكذلك مركز شباب سواني جابر بالضبعة، وغوط رباح بمطروح، وعلوش بمطروح، ومركز شباب الحمام بالحمام، ومركز شباب براني، ونادي مطروح الرياضي.

وأضاف مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، أنه تم تطويرعدد من الملاعب وتنجيلها بتكلفة 5.5 مليون جنيه، منها تطوير الملعب القانوني بمركز شباب السلوم، والانتهاء من إنشاء ملعب خماسي بتكلفة 800 ألف جنيه بدعم من المحافظة، وتنجيل الملعب القانوني لمركز شباب سيوة والملعب الخماسي بمركز شباب بهي الدين.

وأكد أنه سيتم رفع كفاءة وإحلال وتجديد عدد من مراكز الشباب والأندية بتكلفة 3.550 مليون ألف جنيه خلال خطة العام المالي 2019-2020، ومنها مركز شباب الزويدة ببراني، مركز شباب العلمين، نادي الواحة الرياضي بسيوة، بالإضافة إلى دراسة مقترح تطوير ورفع كفاءة 5 ملاعب شباب بسيوة، وهى مركز شباب مشندت، بهي الدين، أبو شروف، وأغورمي.