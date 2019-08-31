القبض على شخصين بحوزتهما 11 قطعة أثرية داخل سيارة ملاكي بالهرم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على شخصين لحيازتهما كمية من القطع والتماثيل الأثرية داخل إحدى السيارات الملاكي، بقصد الاتجار بمنطقة الهرم.

بدأت الواقعة أثناء ملاحظة قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، الحالة الأمنية بدائرة قسم الهرم واشتبهت بسيارة ملاكي متوقفة بجانب الطريق بمنطقة شارع الهرم بدائرة القسم وبداخلها 3 أشخاص ، ولدى التوجه لفحصها فر أحدهم، وتم ضبط (تاجر سيارات – مقيم بدائرة القسم ، وآخر صاحب محل تجارى مقيم بالواحات.

وعُثر بداخل السيارة على (2 إناء من الحجر الجيرى– أجزاء من تابوت آدمى مقسم إلى جزئين– 9 تماثيل مختلفة الأحجام – 4 مزاهر خزف ملونة الأحجام – مبلغ مالى قدره 20 ألف جنيه).

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار وأنهما اشروها من (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا )، وأضافا بأن الهارب (حاصل على دبلوم تجارة – مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بمديرية أمن أسيوط) جارى تكثف الجهود لضبطه، وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية تأكد أثرية (11) قطعة منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.