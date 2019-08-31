 الجيش الليبي يعلن مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس في غارة على غريان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الليبي يعلن مقتل 2 من قوات حكومة طرابلس في غارة على غريان

أ ش أ
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 11:10 م | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 11:10 م

أعلن الجيش الليبي مقتل اثنين من قوات حكومة طرابلس في غارة لطيرانه على مدينة غريان جنوب العاصمة.

وقالت غرفة عمليات المنطقة الغربية بالجيش، في بيان، أوردته قناة (روسيا اليوم) الليلة ، إن الضربات الجوية كبدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح والآليات، مخلفة قتيلين في صفوف "قوة حماية غريان".

ويسعى الجيش الوطني الليبي إلى إحكام السيطرة على مدينة غريان ذات الأهمية الاستراتيجية ، وكان قد أعلن أنه حقق إنجازات ميدانية هامة نحو وسط المدينة.

وأعلن الجيش الوطني الليبي في الرابع من أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة في العاصمة طرابلس.

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