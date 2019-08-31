«مياه الشرب» بالجيزة: الطحالب سبب انقطاع الخدمة بالهرم والعمرانية وبولاق

قال المهندس عوض أحمد، نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن سبب انقطاع المياه بشوارع الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور؛ نتيجة لوجود طحالب في النيل وزيادة نسبة عكارة المياه.

وأضاف أحمد لـ"الشروق"، أن المياه ستعود إلى طبيعتها بعد القضاء على مشكلة الطحالب، مضيفًا: "لا يوجد موعد محدد لعودة المياه لأن ذلك مرتبط بالقضاء على الطحالب حول مأخذ المياه للمحطات".

وفي السياق ذاته أعلنت محافظة الجيزة، في بيان لها مساء السبت، أن سبب انقطاع المياه في شوارع بالهرم والعمرانية وبولاق الدكرور يرجع إلى أن وزارة الموارد المائية والري تقوم بأعمال تطهير بجوار مأخذ المياه بمحطتي الوراق وجزيرة الدهب.

وأضافت المحافظة، أنها تلقت شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود انقطاعات فى مياه الشرب بمحل نطاقهم وقد قامت المحافظة على الفور بفحص تلك الشكاوى لحل مشكلات المواطنين، موضحة أنه جار التنسيق مع وزارة الري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الانتهاء من أعمال التطهير وإعادة التشغيل للمحطات بكامل كفاءتها لعودة انتظام المياه فى المناطق المتأثرة.

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب وفرت سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، واستقبال طلبات المواطنين بشأن مياه الشرب على الخط الساخن لشركه المياه برقم 125 والخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة الجيزة 114.

يذكر أن المناطق المتأثرة عانت من انقطاع المياه لمدة تراوحت من 12 ساعة إلى 4 أيام.