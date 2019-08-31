قال أحمد صديق نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري كان السبب الرئيسي في رحيله عن جدران القلعة الحمراء بعد أن حقق بالقميص الأحمر عدد كبير من البطولات.

وكشف أحمد صديق خلال حواره على قناة :" تايم سبورت": سبب رحيله قائلًا " حسام البدري كان سبب رحيلي عن النادي الأهلي، في الأول وفي الأخر ده نصيب ووجهات نظر يجب احترامها، ولكن هناك ملاحظة واضحة وهي أن كابتن حسام مع كل فريق كان يقوده فنيا يكون هناك عدد من اللاعبين المعينين الذي يراهم الأنسب لتطبيق فكره داخل الملعب لم أكن واحدًا منهم".

وأكمل لاعب الأهلي السابق حديثه:" الأمور بيني وبين حسام البدري انتهت باحترام بدون أي مشاكل على مدار الموسم الذي شاركت فيه تحت قيادته، وحققت معه لقب دوري أبطال إفريقيا".

وكشف أحمد صديق عن الأشادة التي كان دائمًا يقولها في حقه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي:" أوقات كتيرة جدًا كان بيقولي أنت أفضل ظهير أيمن في مصر".

وعن رأيه في مانويل جوزيه.. قال لاعب الأهلي السابق:" كان يمتاز بقوة الشخصية بالاضافة لحبه الشديد لجماهير النادي الأهلي وهو الأمر الذي كان دائمًا خلال حديثه معنا يطالبنا بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير، كان لديه مزايا كثيرة منحته الأفضلية عن أي مدير فني أجنبي قاد الفريق في المواسم الماضية".

وأفصح أحمد صديق عن أنه رفض الانتقال للزمالك أكثر من مرة.. قائلًا :" رفضت الانتقال للزمالك 3 مرات خلال مشواري الكروي، كانت أخرها عندما كنت لاعبًا بصفوف الإسماعيلي جلست مع أشرف صبحي وزير الرياضة الحالي كان في ذلك الوقت مديرًا للتعاقدات بنادي الزمالك، واتصل بيا حسام حسن الذي كان ايضًا مدربا للفريق في تلك الفترة لإقناعي، ولكن إنتمائي للأهلي جعلني أرفض الانتقال للقلعة البيضاء".