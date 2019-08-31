السعودية تبدأ حظر التدخين داخل أماكن العمل

بدأت وزارة العمل السعودية اليوم السبت تطبيق قرار حظر التدخين في أماكن العمل، الذي صدر قبل أربعة أشهر.

ويهدف القرار إلى حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة وتوفير بيئة عمل صحية ونظيفة وتعزيز مفهوم جاذبية بيئة العمل.

وجاء في القرار أن وزارة العمل ستمنع "استخدام السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك والمعسل، والمعسل الإلكتروني، وتبغ الغليون، وتبغ المضغ أو التخزين، والشمة، والنشوق، أو أي منتج يحتوي في تكوينه على التبغ، والتي سوف تكون تحت طائل الغرامة المالية المقدرة بــ5000 ريال".

وأشارت إلى أن قرار حظر التدخين، حدد مواصفات المساحة اللازمة للتدخين في أسوار العمل تحت عدد من النقاط أهما "تكون بعيدة عن جميع المكاتب بنسبة 15 مترًا، وأن تكون في الهواء الطلق ، وأن يتم توفير وسائل السلامة بها (طفايات الحرائق وأجهزة الإنذار)، وأن تكون مفتوحة من الجوانب، أي بدون حواجز ، وألا يزيد عدد الموجودين بالغرفة المخصصة للتدخين بمعدل 4ر1 متر مربع لكل شخص".

وكانت إحصائية أخيرة صادرة عن وزارة الصحة كشفت عن أن عدد المدخنين في السعودية بلغ 5ر5 مليون مدخن بين رجال ونساء، واحتل الذكور منهم النسبة الأكبر حيث بلغت نسبتهم 3ر23%، في حين لم تتجاوز نسبة الإناث 5ر1%.