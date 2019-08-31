غرفة القاهرة التجارية: خصم يصل إلى 30% في معارض «أهلا مدارس»

قال علي شكري، نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إنه سيتم افتتاح معرض «أهلا مدارس»، غدًا بمبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 6 آلاف متر ومكون من طابقين.

وأضاف في تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن هناك سيارات متنقلة للأماكن الأكثر احتياجًا، فضلًا عن 20 نقطة على مستوى القاهرة، معقبًا: «المعروضات بها كل ما يخص الطالب منذ الاستيقاظ من النوم حتى الرجوع إلى المنزل، بتخفيضات تصل إلى 25 و30% على المأكولات والملابس ومستلزمات الدراسة».

وأوضح أن هذا العام سيتم تقديم الخصم في فروع العارضين من خلال شعار معرض «أهلا مدارس»، لافتًا إلى أن عدد العارضين 150 عارضًا للأدوات الكتابية والشنط، و50 عارضًا للملابس، و50 عارضًا للأحذية، و50 عارضًا للأدوات الغذائية.

وأعلنت الغرفة التجارية، افتتاح معرض "أهلًا مدارس"، الأحد المقبل بعدة مناطق متنوعة بمحافظة القاهرة؛ للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خاصة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا.