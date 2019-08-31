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حسم البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي التقارير والأحاديث التي دارت خلال الساعات الماضية عن توصل برشلونة لاتفاق مع النادي الباريسي يقضي بعودة نيمار لصفوف النادي الكتالوني قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أكد اليوم السبت بعد نهاية مباراة الـBSG أمام فريق ميتز في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية :" فتحنا أمام نيمار باب الرحيل عن صفوف الفريق، ولكن لم نتوصل حتى الآن لأي اتفاق بخصوص خروجه من النادي".

وأضاف : حتى هذه اللحظة لم نصل لاتفاق مع برشلونة بخصوص انتقال نيمار، عرضوا علينا أكثر من لاعب ولكننا لا نهتم بتلك العروض".

وأكمل ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: " لا يوجد فريق يستطيع دفع قيمة نيمار، لذلك وافقنا على إدراج لاعبين في الصفقة".

وتابع ليوناردو:" شروطنا واضحة، وحتى هذه اللحظة لم تتحقق، لذلك نيمار متواجد معنا".

ورحل نيمار عن برشلونة صيف 2017 للانتقال لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن سوق الانتقالات الصيفية سيغلق في إسبانيا وفرنسا بعد 3 أيام.