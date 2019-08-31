قال الدكتور عبد المنعم الجيش، رئيس قطاع العمليات بهيئة الإسعاف، إن قرار زيادة أسعار الإسعاف، تتعلق بخدمات الأجر أو الخدمات غير الطارئة، مشيرًا إلى أن الخدمة موجودة منذ إنشاء الهيئة عام 2008.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الخدمات الطارئة كالحوادث، والأزمات القلبية، أو المغص، أو الانتقال لأقرب مستشفى، لا يشملها القرار وتُعد «خدمة مجانية طارئة مجانًا، من حق المواطن الحصول عليها»، بحسب ما ذكر.

وأوضح أن انتقال المريض من المستشفى التي لا تتضمن بعض الخدمات غير المتوافرة للمريض، إلى مستشفى أخرى تتم مجانًا، موضحًا: «التنسيق بيتم عن طريق وزارة الصحة متمثلة في الرعاية الحرجة والعاجلة بخط ساخن 137، هذا الخط ينسق الحالات الحرجة، ويتم نقلها مجانًا».

وأشار إلى أن خدمات الأجر أو غير الطارئة تتمثل في تقديم الخدمة لمريض بمستشفى خاص يحتاج إلى النقل من أجل عمل الأشعة، أو الذهاب إلى المنزل، والخدمات الخاصة بتأمين الحفلات أو المباريات أو الأحداث الرياضية، التي لا تتعلق بتقديم خدمة عاجلة.