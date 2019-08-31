أديب: أمير الكويت حرص على استقبال الرئيس من الطائرة رغم مروره بوعكة صحية

علق الإعلامي عمرو أديب، على مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لدى وصوله إلى دولة الكويت واستقبال الأمير صباح الأحمد، له في المطار، قائلًا: «شكل الاستقبال بيدل على العلاقات الطيبة بين البلدين، وكان استقبال حافل من على باب الطيارة رغم خروج أمير الكويت من وعكة صحية».

وأضاف خلال تقديمه برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن مراسم الاستقبال ترمز للعلاقة القوية من خلال الاستقبال الحافل وتعليق الأعلام المصرية على الأبراج الكويتية وفي الشوارع، لافتًا إلى حجم العلاقة والتفاهم والاحترام التاريخي بين البلدين.

وتابع: «كان في استقباله كبار الشخصيات، و كبار الوزراء، وكان هناك استقبال حافل من الصحافة والمواقع الكويتية بالرئيس، ولدينا مع الكويت مواقف قوية على مر التاريخ، وسيتم مناقشة ملفات كثيرة هامة، بخلاف الجمل التقليدية اللي بتتقال العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون، ودولة الكويت حكيمة ودائمًا داعمة للدول العربية».

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي لدى وصوله إلي الكويت، اليوم السبت، وكان في استقباله الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت، بمطار الكويت الدولي، وتتناول الزيارة الرسمية عقد مباحثات قمة.

وتزينت شوارع الكويت، اليوم، بالأعلام المصرية والكويتية، استعدادًا للزيارة المرتقبة التي سيقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكويت.