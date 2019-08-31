رقم قياسى للبعثة الوطنية فى الدورة الثانية عشرة.. 231 ميدالية تضمن التربع على عرش القارة السمراء قبل ختام المنافسات

وزير الرياضة يحضر حفل الختام.. واللجنة الأولمبية تؤكد كسر الرقم المسجل باسم مصر أيضا فى 2015

يسدل الستار، اليوم السبت، على فاعليات دورة الألعاب الإفريقية، والتى تستضيفها دولة المغرب، فى نسختها الثانية عشرة، حيث ضمنت بعثة مصر التتويج بالمركز الأول بعد ما ضاعفت الفرق فى الميداليات الذهبية بين أقرب منافسيها، ولا يتبقى سوى منافسات نهائى التنس الأرضى للفرق سيدات ورجال، ومنافسات الكرة الطائرة.

ووصل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إلى المغرب صباح أمس، من أجل حضور المنافسات النهائية لدورة الألعاب، بالإضافة إلى حضور حفل الختام.

ورفعت البعثة المصرية رصيدها من الميداليات إلى 231 ميدالية بواقع 81 ذهبا، 87 فضة، 63 ميدالية برونزية بفارق 39 ميدالية ذهبية عن نيجيريا صاحب المركز الثانى، حتى مثول الجريدة للطباعة.

وحطمت بعثة مصرالرقم القياسى فى دورات الألعاب الإفريقية، والمسجل باسمها فى دورة 2015، والتى أقيمت فى الكونغو برازافيل، برصيد 217 ميدالية متنوعة، وذلك حسب ما ذكرته اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.

رغم إخفاق منتخب اليد فى حصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية مثلما حدث فى الـ4 نسخ الأخيرة، إلا أنه نجح فى حصد الميدالية الفضية، لتواصل كرة اليد المصرية، تحقيق الإنجازات بعد التتويج بلقب بطولة العالم للناشئين وبرونزية الشباب، ونجحت لاعبتا الريشة الطائرة، هادية حسنى وضحى هانى، فى تحقيق ذهبية جديدة تضاف إلى جدول ميداليات البعثة المصرية بعد الفوز فى نهائى زوجى السيدات بلعبة الريشة الطائرة، على حساب الزوجى النيجيرى.

كما توجت سلمى أحمد بثلاث ميداليات متنوعة فى منافسات رفع الأثقال بوزن ٨١ كجم، حيث حققت الفضية فى الخطف بوزن ٩٦ كيلو جرام و برونز فى الكلين برفع ثقل وزنه 120 كجم وفضية ثالثة فى المجموع.

كما حقق كريم أيمن، ذهبية الجمباز على جهاز العقلة، فيما نجح الرباع المصرى محمد عبدالعليم فى إضافة ذهبيتين جديدتين، فى منافسات الكلين والمجموع فى منافسات رفع الأثقال لوزن 96 كجم محطما الرقم الإفريقى، بالإضافة إلى ذهبية الخطف بعدما رفع 165 كجم.

ونجح منتخب ألعاب القوى فى إضافة ٣ ميداليات متنوعة لرصيد البعثة، حيث حقق مصطفى الجمل الميدالية الذهبية فى رمى المطرقة بعدما حقق ٧٢.٥٠ مترا ليحقق المركز الأول، فيما حصل اللاعب المصرى علاء الدين العشرى على المركز الثانى والميدالية الفضية، بعدما حقق مسافة قدرها ٧٢.٤ مترا، وجاء المصرى إسلام محمد فى المركز الثالث وحصد البرونزية بعدما حقق ٧١.٣٦ مترا، لتكون اللعبة مصرية خالصة.

وتوج البطل المصرى عبدالرحمن عرابى بذهبية الملاكمة ليضيف ذهبية، حيث تغلب على منافسه الكونغولى فى مباراة النهائى لوزن 81 كجم بنتيجة 5/0.