نصرالله: ردنا على الخرق الإسرائيلي سيكون مفتوحا ومن لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، السبت، أن رد "حزب الله" على الخرق الإسرائيلي "سيكون مفتوحا، ومن لبنان، وليس شرطا أن يكون من مزارع شبعا، مع أنها مزارع لبنانية ويجب تحريرها"، متحدثا عن "الرعب الذي يعيشه العدو على الحدود"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية.

وفي موضوع الطائرات المسيرة، قال نصرالله: "هذا الموضوع صبرنا عليه كثيرا، منذ التحرير في العام 2000، وبعد 2006، مع أنها خرق أمني، وتجمع معلومات"، معلنا أن "المرحلة الجديدة، تعني إسقاط المسيرات في السماء اللبنانية، وهذا حق لنا".

وأضاف نصر الله في كلمته بمناسبة إحياء أولى ليالي عاشوراء، قائلا "ذلك لا يعني أننا سنسقط كل مسيرة، وبشكل يومي، وإنما نحن سنعمل بشكل معين وخطط معينة، ونحن نعمل بإرادتنا، ونختار الزمن والحيثيات".

واستطرد نصر الله قائلا: "نحن أمام عمل إسرائيلي واضح، لأن الإسرائيلي أراد تركيب "شماعة" يدعي من خلالها وجود مصانع صواريخ دقيقة"، مجددا النفي ب"وجود مصانع صواريخ دقيقة".

وأشار زعيم حزب الله إلى أن "نتنياهو يبحث عن حجة لممارسة الاعتداء، وليغير المعادلة، ويفرض قواعد اشتباك جديدة، خاصة أن أي عملية لم تحصل على الحدود".