ديوكوفيتش يتأهل للقاء فافرينكا في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس

صعد النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إلى الدور الرابع (دور الستة عشر) ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) بعدما تغلب على الأمريكي دينيس كودلا المصنف 111 على العالم 6 / 3 و6 / 4 و6 / 2 فجر اليوم ضمن منافسات الدور الثالث للبطولة.

ولم تظهر على ديوكوفيتش المعاناة من ألام كتفه الأيسر، والتي أزعجته في مبارياته السابقة بالبطولة الحالية.

ويخوض ديوكوفيتش تحديا كبيرا في الدور الرابع حيث يلتقي السويسري ستانيسلاس فافرينكا الذي توج بلقب البطولة في عام 2016 بالفوز في المباراة النهائية على ديوكوفيتش كما توج على حسابه بلقب فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 2015 وفاز عليه في طريقه نحو التتويج بلقب أستراليا المفتوحة 2014 .

وقال ديوكوفيتش عقب مباراته أمام كودلا "لعبت دون المعاناة من ألام. وهذا تحسن كبير"، وأضاف بشأن مواجهته المرتقبة مع فافرينكا "لقد خضنا مواجهات كبيرة في أنحاء مختلفة بالعالم... واللاعب الأفضل في المباراة سيفوز."

وصعد فافرينكا إلى الدور الرابع بالبطولة الحالية إثر تغلبه على الإيطالي باولو لورينزي 6 / 4 و7 / 6 (11 / 9) و7 / 6 (7 / 4).

كذلك صعد الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس للبطولة إلى الدور الرابع بالفوز على الإسباني المخضرم فيليسيانو لوبيز 7 / 6 (7 / 1) و4 / 6 و7 / 6 (9 / 7) و6 / 4 .

وواجه ميدفيديف، المتوج مؤخرا بلقب بطولة سينسيناتي، صيحات استهجان من قبل الجماهير الحاضرة بعد أن انتزع منشفة بقوة من يد أحد الشبان الصغار، وتلقى مخالفة التصرف غير الرياضي ليرد على ذلك بقذف مضربه باتجاه الحكم.