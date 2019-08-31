وزير الاقتصاد الألماني يعتزم العمل من أجل تخفيض أسعار الكهرباء

أعلن وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير اعتزامه العمل من أجل تخفيض أسعار الكهرباء المرتفعة في بلاده من خلال مجلس المناخ التابع للحكومة الألمانية.

وفي ختام جولة استمرت ثلاثة أيام في مدينة شتيندال، شرقي البلاد، والتي ركزت على قضايا الطبقة المتوسطة، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم السبت:" نريد أن ينجح التحول في مجال الطاقة لكن لابد أن تظل أسعار الكهرباء في المتناول".

وأوضح التماير أن أسعار الكهرباء للأفراد في ألمانيا تعد الأغلى في أوروبا حاليا، وثاني أعلى أسعار كهرباء بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية " وهذا يؤثر على القدرة التنافسية لمئات الآلاف من الشركات".

ومن المنتظر أن يصدر المجلس الوزاري المختص بالمناخ قرارات تهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمناخ في العشرين من ايلول/سبتمبر المقبل، وطالب التماير بأن تتضمن هذه القرارات " تصريحا واضحا وملزما" بخصوص التطور المقبل لأسعار الكهرباء.

ورأى التماير أن القرارات لابد أن تتضمن أيضا تنفيذ توصيات لجنة الفحم والتي تركز على تخفيف رسوم شبكات الكهرباء بمقدار ملياري يورو في العام اعتبارا من 2023 " وأنا دائما ما أيدت هذا المطلب".

وجاءت تصريحات التماير كرد فعل على خطاب ورد إليه من كبرى الروابط الممثلة للشركات واتحاد النقابات الألمانية، وقد اتهمته هذه الجهات بعدم تنفيذ مقترح اللجنة الداعي إلى تخفيض أسعار الكهرباء في حال التخلي عن الفحم في استخراج الكهرباء.