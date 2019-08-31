المعارضة السورية: قصف جوي يستهدف مقراً لتنظيم مرتبط بالقاعدة شرق إدلب

أفادت المعارضة السورية بسماع دوي سبعة انفجارات متتالية بعد ظهر اليوم السبت استهدفت بلدة كفرجالس جنوب شرق مدينة ادلب .

وقال قائد عسكري في جيش ادلب الحر( التابع للمعارضة)، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء :" أطلقت طائرات /اف 16 يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بعد ظهر اليوم سبعة صواريخ استهدفت مقرات عسكرية لتنظيم حراس الدين في بلدة كفرجالس جنوب شرق مدينة ادلب ".

وأكد القائد:" سمع دوي الانفجارات في عموم محافظة ادلب وشوهدت السنة النار والدخان تتصاعد من المنطقة التي تم استهدافها ، وفرض عناصر التنظيم طوقاً حول المنطقة ولم يسمح بدخول أو خروج أحد إلى بلدة كفرجالس".

وأضاف :" تعرض فصيل تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة عدة مرات لاستهداف من مقاتلات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي ، كان اخرها بداية شهر يوليو الماضي قتل خلالها العديد من القياديين خلال استهداف أحد مقراتهم جنوب مدينة حلب" .

وتسيطر على محافظة ادلب تنظيمات جهادية بينها هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تابعة للجيش السوري الحر .