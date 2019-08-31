إطلاق قذيفة على معسكر الجيش الألماني بمدينة قندوز شمالي أفغانستان

أعلن متحدث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في مدينة بوتسدام، عن تعرض معسكر الجيش الألماني في مدينة قندوز شمالي أفغانستان لإطلاق قذيفة.

وأوضح المتحدث أن القذيفة، التي لم يتم تحديد هويتها على نحو مفصل، سقطت في الصباح على ساحة قريبة من نطاق قندوز، عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، دون أن تقتل أو تصيب أحدا.

وتابع المتحدث بأن القذيفة جرى إطلاقها من مسافة بعيدة، وقال إنه لا يمكنه أن يؤكد ما إذا كانت هناك علاقة لهذا الحادث بالهجوم الكبير المتزامن الذي شنته حركة طالبان على عاصمة الإقليم.

وبغض النظر عن المحادثات الراهنة لبحث سبل إحلال السلام في أفغانستان، قام مقاتلون من حركة طالبان بالاستيلاء على العديد من المؤسسات والمناطق في مدينة قندوز، وفقا لتصريحات مجالس مقاطعات.

ويتمركز نحو 80 جنديا ألمانيا في معسكر "بامير" في قندوز، فيما يبلغ عدد الجنود الألمان المتمركزين في جميع أنحاء أفغانستان نحو 1200 جندي.