ساري يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة نابولي

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أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس قائمة اللاعبين المختارة استعداداً لمواجهة نابولي في الجولة الثانية بالدوري الإيطالي، في تمام التاسعة إلا الربع مساء اليوم باستاد أليانز ستاديوم "تورينو".

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمي:

تشيزني – بنسوليو – بوفون.

خط الدفاع:

دي تشيليو – دي ليخت – أليكس ساندرو – دانيلو – بونوتشي – ديميرال – روجاني.

خط الوسط:

بيانيتش – سامي خضيرة – ماتويدي – إيمري تشان – رابيو – بينتانكور.

خط الهجوم:

كريستيانو رونالدو – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – خوان كوادرادو – ماندزوكيتش – هيجواين – بيرنارديسكي.

يحتل يوفنتوس المركز السابع برصيد 3 نقاط، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.