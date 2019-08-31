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مقتل 9 أشخاص في مواجهات بين عصابات إجرامية بالمكسيك

الشرطة المكسيكية
الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 5:10 ص | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 5:10 ص

قتل تسعة أشخاص وأصيب 11 آخرون في مواجهات بين عصابات مسلحة في مدينة تيبالكاتيبيك المكسكية يوم الجمعة، حسبما قالت وزارة الأمن العام.

وفي سلسلة من التغريدات، قالت الوزارة إنها حددت موقع 11 مركبة مخترقة بالرصاص وعثرت على حاجز يتألف من مركبتين محترقتين كانتا تغلقان أحد التقاطعات.

وتم ارسال عناصر من الحرس الوطني والدفاع الوطني وأمن الدولة ومكتب النائب العام والسلطات الإقليمية إلى المنطقة بولاية ميتشواكان بشرق المكسيك في أعقاب الأحداث.

وتشهد الولاية مستويات مرتفعة من العنف بسبب وجود عصابات إجرامية بها.

وسجلت المكسيك 36 ألف جريمة قتل في العام الماضي، نسب معظمها إلى العصابات الإجرامية.


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