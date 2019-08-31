المعارضة الروسية تنظم مظاهرة يشارك فيها الآلاف قبل انتخابات موسكو

نظم آلاف من أنصار المعارضة السياسية الروسية مسيرة احتجاجية بدون تصريح بوسط موسكو اليوم السبت، قبل أسبوع من انتخابات مثيرة للجدل.

وهذه المسيرة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في عطلات نهاية الأسبوع، بدأت الشهر الماضي بسبب منع خوض العديد من مرشحي المعارضة انتخابات مجلس مدينة موسكو المقررة يوم 8 أيلول/سبتمبر المقبل.

وبدأت مظاهرات اليوم السبت بتواجد شرطي ضعيف بشكل ملحوظ. وهتف المتظاهرون "ستكون روسيا حرة"، بينما كانوا ينظمون مسيرات عبر طريق "بوليفارد رينج" العام في موسكو وهو أحد الطرق الرئيسية عبر مركز المدينة.

وقد تم اعتقال أكثر من ألفي شخص خلال الاحتجاجات السابقة، وتعرضت الشرطة لانتقادات لقمعها العنيف للمظاهرات.

وبعد مرور ساعتين من مظاهرة اليوم، ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية أن أحدا لم يحتجز. وشارك ما يقدر بألفي شخص في المظاهرة.

وكانت وكالة التحقيقات الروسية قد حذرت من المشاركة في الاحتجاجات التي تتم بدون الحصول على تصريح هذا الأسبوع، حيث أصدرت مقطعا مصورا الأسبوع الجاري يعرض المشاكل القانونية التي يواجهها المتظاهرون المحتجزون.

وقالت وكالة التحقيقات الروسية: "المئات من /الإعجاب/ أسفل صورة وبضع دقائق من المجد على شبكات التواصل الاجتماعي هي ثمن الحياة المدمرة".

ونظم مظاهرات اليوم السبت فريق يؤيد السياسي المعارض، أليكسي نافالني، الذي تم إطلاق سراحه من السجن الأسبوع الماضي بعد أن قضى عقوبة بالسجن 30 يوما بسبب انتهاك قانون ضد تنظيم احتجاجات غير مرخصة.

وقال فريد نافالني عبر موقع فيسبوك إن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين "سلب من سكان موسكو حقهم في انتخابات نزيهة".

وكتبوا: "المرشحون المستقلون قيد الاعتقال. والمتظاهرون السلميون متورطون في قضايا جنائية".

ولا يتنافس نافالني حاليا على أي منصب، وكان قد خاض انتخابات عمدة موسكو قبل ست سنوات وحصل على ربع الأصوات الرسمية.

وفاز سوبيانين، الذي كان مدعوما من الحزب السياسي الحاكم، بأغلبية طفيفة بلغت 51 بالمئة. واتهم أنصار نافالني السلطات الانتخابية بالتلاعب في فرز الأصوات.