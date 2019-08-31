نحو مليونى شخص أغلبهم مسلمون مهددون بفقدان الجنسية فى الهند

أعلنت سلطات ولاية آسام الهندية أن نحو مليونى من سكانها لم يتم إدراج أسمائهم فى سجل لتعداد المواطنين فى هذه الولاية الواقعة بشمال غرب البلاد، أجرى بمبادرة من الحكومة القومية الهندوسية التى تنوى تطبيقه فى مناطق أخرى.

ويعنى ذلك أن هؤلاء السكان الذين قد تكون غالبيتهم من المسلمين قد يحرمون من الجنسية وقد يتم ترحيلهم فى نهاية الأمر، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بيان رسمى إن ما مجموعه 31,1 مليون شخص من سكان آسام أدرجوا على لوائح السجل الوطنى للمواطنين، لكن 1,9 مليون آخرين لم تضم أسماؤهم إلى السجل.

وتم تعزيز الاجراءات الأمنية فى الولاية خشية من ردود فعل بعد نشر اللائحة.

والهدف الرسمى من السجل الوطنى مكافحة الهجرة غير الشرعية. وهو يستوجب من سكان آسام أن يقدموا إثباتات عن أنهم يحملون الجنسية الهندية.

وقال براتيك هاجيلا منسق السجل الوطنى بالولاية: «على كل من يعترض على نتيجة فحص الطلبات والتظلمات أن يطعن عليها أمام محاكم الأجانب»، مضيفا أنه «سنحت للجميع فرصة استماع كافية».

وأمام المستبعدين 120 يوما لإثبات المواطنة أمام مئات الهيئات شبه القضائية فى الأقاليم والمعروفة باسم محاكم الأجانب. وإذا قضت هذه المحاكم بأن الشخص المعنى لاجئ غير شرعى فبإمكانه الطعن أمام محاكم أعلى درجة، وفقا لوكالة رويترز.

ويحصى «السجل الوطنى للمواطنين» سكان آسام الذين يستطيعون أن يثبتوا أن وجودهم ووجود عائلاتهم يعود إلى ما قبل 1971، وهى السنة التى لجأ فيها ملايين الأشخاص إلى المنطقة قادمين من بنجلاديش التى كانت تشهد حربا أهلية.

لكن معارضيه يتهمون القوميين الهندوس باستخدام هذا التعداد لمهاجمة الأقليات وخصوصا الأقلية المسلمة، التى تمثل ثلث سكان الولاية. وآسام التى تضم اثنيات متنوعة وتهزها أعمال عنف بين هذه المجموعات، هى الولاية الوحيدة التى تمتلك هذا السجل حاليا فى الهند.