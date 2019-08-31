التنمية المحلية: نستهدف تنفيذ 123 دورة خلال 10 أشهر ضمن الخطة التدريبية الجديدة

لأول مرة الخطة تتضمن 10دورات تدريبية للكوادر الأفريقية



قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الخطة التدريبية الجديدة للعام 2019- 2020، بمركز التنمية المحلية بسقارة، تتضمن تنفيذ 123 دورة تدريبية خلال 10 أشهر تستهدف بها حوالي 6469 متدربا.

وأضاف الوزير، في تصريحات له، اليوم السبت، أن الخطة الجديدة ركزت على مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب، حيث تضمنت لأول مرة 10 دورات تدريبية للكوادر الأفريقية.

وأوضح أن الخطة الجديدة تبدأ اليوم الأحد، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب وخدمة المواطنين ومراكز المعلومات بالمحافظات.

وأشار إلى أن الدورات التدريبية شملت أيضا 50 دورة جديدة تماما عن المحتوى الرئيسى للمركز و11 دورة في اللغة و4 ورش عمل مجمعة، بحضور كل عناصر منظومة التدريب بالمحافظات، لافتا إلى أن عدد المرشحين للاختبارات التي تسبق بعض الدورات بلغ 2160 مرشحا لعدد 7 دورات.

وقال إن خطة العام التدريبي ركزت على عدة محددات عند وضعها وهى تلبية أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات والطلبات التدريبية الواردة من المحافظات، والوزارة وزياردة عدد المتدريبين في كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب، وعدد الدورات.

ولفت الوزير إلى قيام المحافظات باختبارات أولية لديه فضلا عن وضع شروط تضمن استفادة العاملين في الوحدات المحلية القروية وفي المراكز والمدن والأحياء من الدورات، وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.

وأكد أن الخطة التدريبية استهدفت أيضا توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمي للمحافظات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، والتركيز على التحول الرقمي والمتغيرات المكانية والمسائلة والمشاركة المجتمعية والتخطيط الاستراتيجي.

وتابع: "كما تضمنت أيضا تحديث سجل المدربين والنزول بالأعمار السنية للمدربين، وزيادة مساحة الاستعانة بكوادر متميزة من المحافظاتن ومن خريجي سقارة في دورات أعداد المدربين وقادة المستقبل كمدربين في الخطة".

وشدد الوزير على ضرورة أن تشمل الترشيحات في البرامج التدريبية العاملين فى دواوين عموم المحافظات، وجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، لافتا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليه الشروط.

وأضاف أنه تم إدراج دورات من جهات خارجية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، والمجلس القومي لشئون الإعاقة، وأكاديمية الجا لتدريب الكوادر الأفريقية خلال الخطة التدريبية الجديدة، بجانب زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين في أساسيات التحول الرقمي وللفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التي لم يسبق التدريب عليها من قبل.