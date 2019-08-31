يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، فعاليات دورته الـ28 مساء غد الأحد، بحفلة يحييها الموسيقار عمر خيرت.

وتبدأ الحفلة في تمام الساعة 10 مساء، وتتضمن مختارات من أهم مؤلفات عمر خيرت التي وضعها على مدار مشواره الفني الطويل، ومن هذه المختارات: "العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، وجه القمر، زي الهوا، ضمير أبلة حكمت، البخيل وأنا".

ويسبق الحفلة عرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية وتقدم مجموعة من الاستعراضات التي تعبر عن بعض المظاهر العادات والتقاليد في صعيد مصر.

وتقام مساء اليوم السبت 3 حفلات الأولى للمطرب محمد حسن وفرقته، وتتضمن مجموعة من مؤلفات الطرب العربى، والثانية تحييها منى بوركهارد، وتتضمن مجموعة من الرقصات الإسبانية الشهيرة، إلى جانب باقة من أجمل الأغاني الكلاسيكية الغربية التي ظهرت خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

وفى العاشرة مساء، تقدم دينا الوديدي نوعا ممميزا من الغناء يمزج الفنون التقليدية مثل السيرة الهلالية والغناء الشعبي القديم مع الموسيقى الحديثة، إلى جانب باقة من أعمالها الخاصة منها: "الحرام، دواير، السيرة، سكون، كتر الوجع، ويا جنوبي".