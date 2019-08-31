أطلس جوادالاخارا يهزم كلوب أمريكا  بالدوري المكسيكي

صعد أطلس جوادالاخارا إلى المركز الرابع في الدوري المكسيكي لكرة القدم، بعدما تغلب على كلوب أمريكا 3 / صفر فجر اليوم ضمن منافسات المرحلة الثامنة من المسابقة.

ورفع أطلس جوادالاخارا رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف كويريتاو وسانتوس لاجونا وبفارق نقطتين خلف كلوب أمريكا صاحب المركز الثالث.

وسجل الأهداف الثلاثة لأطلس جوادالاخارا، خيسوس أسيجارا وإسماعيل جوفيا وكريستوفر تريخو في الدقائق 45 و64 و90 .

وفي مباراة أخرى، تغلب موناركاس موريليا على فيراكروز بهدف وحيد سجله لوكاس فيلافانيز في الدقيقة 71 ، ليرفع الأول رصيده إلى عشر نقاط في المركز العاشر ويتجمد رصيد فيراكروز عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر الأخير.