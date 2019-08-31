البرازيل تحدد نطاق حظر حرق الأراضي لأغراض الزراعة

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حددت الحكومة البرازيلية نطاق المرسوم الذي يحظر الحرق المتعمد للأراضي لأغراض الزراعة، وهي ممارسة شائعة ولكنها مثيرة للجدل في البلاد.

ولم يعد الحظر ينطبق على الحرائق التي تحدث خارج الولايات التسع التي تضم غابات الأمازون المطيرة، التي تعتبر ضرورية لجني المحاصيل.

وحظر المرسوم الأصلي الصادر يوم الأربعاء الماضي إشعال الحرائق المتعمد في جميع أنحاء البلاد لمدة 60 يومًا. ووفقا للحظر، لا يجوز إضرام أي حرائق في المراعي والأراضي الصالحة للزراعة.

ومع ذلك، فإن الإعفاءات متاحة للمجتمعات الأصلية التي تزرع المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وللحرائق التي وافقت عليها السلطات البيئية ذات الصلة بغرض الوقاية من الحرائق أو مكافحة الحرائق أو صحة النبات.