انطلاق احتجاجات ضخمة على تعليق البرلمان البريطاني

سد المئات من الأشخاص طريق "وايت هول " المزدحم عادة بالعاصمة البريطانية لندن اليوم السبت، احتجاجا على تعليق رئيس الوزراء بوريس جونسون عمل البرلمان .

وذكرت وكالة أنباء برس أسوسيشن أنهم تجمعوا أمام البوابات التي تحمي مقر رئيس الوزراء في لندن في داونينج ستريت ورددوا شعارات " عار عليك يا بوريس جونسون" و"عار عليك يا دمية ترامب" و"عار عليك يا جونسون الكاذب".

وقرع المتظاهرون جرسا واطلقوا الصافرات وقرعوا طبلة، بحسب برس أسوسيشن، مضيفة أنهم حملوا لافتات وأعلام الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوكالة أن حشدا صغيرا تجمع في بلفاست، وتجمع أكثر من ألف في يورك وألف في مانشستر.

وكان منظمو الاحتجاجات قد أعربوا في وقت سابق من اليوم عن توقعهم بمشاركة مئات الآلاف من المواطنين في احتجاجات في لندن وبرمنجهام وبرايتون وبريستول وكامبريدج وليفربول ومانشستر ونيوكاسل ونورويتش وأكسفورد ويورك وغيرها من المدن فضلا عن ابردين وجلاسجو في اسكتلندا.

وتأتي هذه الاحتجاجات بدعوة من مبادرة "أوروبا أخرى ممكنة" المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وشارك في هذه الاحتجاجات، بين آخرين، زعيم حزب المعارضة الرئيسي "حزب العمال" جيريمي كوربن ومنظمة "مومنتم" ونشطاء بيئيون من حملة "يوث سترايك فور كلايمت".

ونجح جونسون يوم الأربعاء في مناشدة الملكة إليزابيث الثانية بتعليق البرلمان في لندن من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر عندما يعتزم تقديم برنامجه الحكومي في جلسة برلمانية جديدة.

يشار إلى أن عمل البرلمان يُعلق بشكل روتيني ولكن هذه الخطوة مثيرة للجدل للغاية حيث تأتي قبيل موعد خروج بريطانيا المعتزم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) الذي يحل في 31 أكتوبر.

ويتسبب هذا التعليق في تقليص الفترة التي يمكن فيها لأعضاء البرلمان مناقشة الإجراءات التشريعية المحتملة للحيلولة دون حدوث بريكست دون اتفاق.