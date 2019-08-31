المترو: 10 قطارات إضافية مع بداية العام الدراسي وأسعار الاشتراكات لن تتغير

رفعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، درجة الاستعداد لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، على مستويات الأمن والصيانة والطوارئ وكثافة التشغيل وزيادة منافذ بيع التذاكر.

وقال رئيس الشركة المصرية لإدارة المترو علي الفضالي، إن 10 قطارات إضافية ستدخل خط التشغيل وتقليل زمن التقاطر مع بداية العام الدراسي لاستيعاب الأعداد الكبيرة للركاب خاصة في فترتي الذروة صباحًا ومساءً، فضلًا عن انتشار فرق الطوارئ بمختلف المحطات لإصلاح الأعطال خلال فترة التشغيل.

وأضاف الفضالي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الشركة كثفت عمليات صيانة القطارات وصيانة السلالم الكهربائية في المحطات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة، مشيرًا لوجود تنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لعمل كمائن ثابتة بالمحطات، بالإضافة لتجهيز 20 نقطة إسعاف بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة.

وأشار إلى أن الشركة ستعمل على زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة بالخطوط الثلاثة لمنع تكدس الركاب، مؤكدًا أن قطارات المترو بالخطوط الثلاثة تقل نحو 4 ملايين و370 ألف مواطن يوميًا، بواقع 2 مليون بالخط الأول "المرج - حلوان"، ومليون و700 ألف بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، و670 ألف بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة.

ولفت الفضالي إلى أن أسعار اشتراكات الطلاب لن تشهد أي زيادات وستكون على النحو التالي؛ 25 محطة مقابل 33 جنيها، و35 محطة مقابل 41 جنيها بنسبة تخفيض 97%، وستكون أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لـ 25 محطة مقابل 22 جنيها، و35 محطة مقابل 27 جنيها، وأسعار اشتراكات كبار السن بـ35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.