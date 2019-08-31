مجموعة طبية سعودية تدخل موسوعة «جينيس» كأكبر غرفة تحكم عن بعد على مستوى العالم

منحت موسوعة "جينيس" العالمية للأرقام القياسية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية السعودية، شهادة الرقم القياسي والأكبر لغرفة قيادة وتحكم عن بُعد لوحدات العناية المركزة على مستوى العالم، وذلك بعدد 796 سريراً لخدمة المرضى في منطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بالمستشفى ، حيث سلم ممثل موسوعة "جينيس" في بريطانيا جلند اندرو الجائزة للرئيس التنفيذي للمجموعة ناصر بن محمد الحقباني بحضور عدد من مسؤوليها ، كما نشرت وكالة الانباء السعودية الرسمية(واس) اليوم السبت.

ونقلت "واس" عن الحقباني قوله" إننا حصلنا على هذه الشهادة نظير إدارتنا لأكبر غرفة قيادة تحكم للعنايات المركزة بعدد 796 سريراً، وهو أكبر عدد لأسرة طبية على مستوى العالم، تتم من خلاله متابعة الحالات المرضية والحرجة والطارئة أولاً بأول، وفي جميع مستشفيات المجموعة بالخليج العربي".

وأوضح أن غرفة القيادة والتحكم، هي فكرة عالمية تم تنفيذها وتطويرها بكفاءة واتقان ولها أهمية بالغة، حيث تقوم بمراقبة العلامات الحيوية للمرضى، وكذلك المراحل العلاجية لهم على مدار الساعة، كما أنها سريعة الأداء وعالية الجودة، ومن خلال استشارييها يتم تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية الطارئة للمرضى.