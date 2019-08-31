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تعود اليوم متعة مباريات كرة القدم مرة أخرى لجذب محبيها من جميع أنحاء العالم لمتابعة المواجهات النارية التي ستقام اليوم السبت في الدوريات الأوروبية.

وتنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف اليوم السبت مباراة ليفربول أمام بيرنلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وينتظر عشاق محمد صلاح تسجيل نجم ليفربول هدفه الرابع بالموسم الجديد للدوري الأقوى في العالم.

وبنفس الجولة من البريميرليج يلعب تريزيجيه والمحمدي مع فريقهم أستون فيلا أمام كريستال بالاس بالساعة الرابعة عصرًا.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على فريق ساوثهامبتون بالساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

ويقابل مانشستر سيتي بالساعة السادسة مساء فريق برايتون، وتشيلسي يواجه فريق شيفيلد يونايتد الساعة 4 عصرًا

وفي الدوري الإسباني، يلعب برشلونة خارج ملعبه في غياب ليونيل ميسي المصاب أمام فريق أوساسونا ضمن الجولة الثالثة من عمر الليجا الإسبانية.

وبالدوري الإيطالي يلعب ميلان ضد بريشيا، الساعة السادسة ويواجه يوفنتوسعلى ملعب "اليانز ستاديوم" بقيادة كريستيانو رونالدو فريق نابولي في قمة الجولة الثانية من عمر الكالتشيو. بالساعة التاسعة إلا ربع مساءا.

بالبدوندسليجا (الدوري الإلماني) يواجه بايرن ميونخ فريق ماينتس بالساعة 3 وربع عصرًا، وبوروسيا دورتموند يلاقي فريق يونيون برلين في السادسة والنصف.