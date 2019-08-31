بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقيم حفل تقديم جائزة الطبيب "هيديو نوجشي" للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية في قارة أفريقيا، مساء الجمعة، على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع لتنمية أفريقيا، بحضور إمبراطور اليابان، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي.

وترصد "الشروق" رحلة حياة الطبيب الياباني هيديو نوجشي من البداية حتى تخليده بمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا، بالاستناد للكاتب الياباني أتسوشي كيتا في كتابه الصادر عام 2005 "رحلة الدكتور نوجشي: حياة البحث الطبي والاكتشاف".

ولد عالم البكتيريا الياباني البارز هيديو نوجشي ؜في 9 نوفمبر 1876، لمزاعين فقراء في مدينة ايناواشيرو بمحافظة فوكوشيما باليابان، وهو في عمر السنة ونصف سقط نوجشي في الموقد، مما أدى إلى إصابته بحروق في الجانب الأيسر من جسده، وتركه بيد مشوهة بدون أصابع.

ومع ذلك، فإن هذا العجز لم ينقص من حماس نوجشي الذي جذب انتباه مدير مدرسته ساكاي كوباياشي، وهو في سن السادسة عشر من عمره، ليوصى بنقله إلى مدرسة أفضل، ليسافر نوجشي إلى البلدة المجاورة واكاماتو، حيث خضع لجراحة اليد الترميمية بواسطة الدكتور كاناي واتانابي، بعد ترشيحه من قبل مدير المدرسة.

بعد أن تلقي نوجشي العلاج، أثارت تجربة العلاج الطبية التي عالجت نجو 70% من تشوهه يده، اهتمامه بالعلوم، مما ألهمه في النهاية ليصبح طبيباً، في عام 1896، بعد أن اجتاز اختبار الممارسة الطبية، ليتخرج من كلية الطب بجامعة طوكيو باليابان، في سن الحادية والعشرين.

وواجه نوجشي في البداية صعوبة في العثور على عمل كطبيب بسبب تشوهه، قبل أن يلتقي مع الدكتور سيمون فلكسنر، الطبيب والباحث في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1899، لتتوطد علاقتهم ويرافقه في عام 1901، إلى أمريكا، حيث تمكن الالتحاق بوظيفة في قسم علم الأمراض بجامعة بنسلفانيا.

بدأ نوجشي بالبحث المبكر حول التأثيرات الفسيولوجية لسم الثعابين، مثل انحلال الدم، النزيف والتلف البطاني، ليحصل بعد ثلاث سنوات على زمالة الدراسة مع عالم البكتيريا الدنماركي ثورفالد مادسن في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وعند عودته بعد عام، انضم إلى معهد روكفلر للبحوث الطبية بالولايات المتحدة، الذي تم إنشاؤه حديثًا، قبل أن يتعرف على مدير المعهد الذي اتضح أنه الدكتور ليكسنر، معلمه القديم، ليبدأ نوجشي مسيرته المهنية في أبحاث الأمراض المعدية.

وتمكن نوجشي من اكتشاف الجرثومة المسببة لمرض الزهري في أدمغة المرضى المصابين بالشلل وطريقة للقضاء عليها في عام 1911، قبل أن ينشر كتابًا شهيرًا عن مرض الزهري، يرصد في تشخيص المرض وعلاجه، ليشتهر بعدها على نطاق واسع، ويحاضر أمام العلماء الأوروبيين في فرانكفورت وبرلين وكوبنهاجن وستوكهولم ولندن.

وفي عام 1918، بدأ نوجشي رحلته لدراسة مرض الحمى الصفراء -الذي قضى على حياته- فتنقل بين العديد من البلدان في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، لإجراء أبحاث لتطوير لقاح للحمى الصفراء بالتعاون مع مجلس الصحة الدولي، وعمل لفترة طويلة تجاوزت العشر سنوات، حتى استطاع تطوير لقاح ضد "الحمى الصفراء" بنجاح عقب انتقاله إلى غانا لإجراء الأبحاث حول المرض، ليتم استخدام اللقاح الذي طوره لعلاج المرض الذي تفشي في العديد من الدول الأفريقية.

وبعد نجاح اللقاح في علاج المرضي في العديد من الدول الأفريقية كان من المقرر أن يعود نوجشي إلى نيويورك، لكنه أُصيب بالمرض في مدينة لاجوس بنيجيريا، وبالرغم من ذلك صعد علي سفينته للإبحار إلى منزله، لكن في 12 مايو 1928، نُقل إلى الشاطئ في مدينة أكرا، عاصمة غانا، ليدخل مستشفى قريبة مصابا بالحمى الصفراء، قبل أن يفارق الحياة بعد عدة أيام في 21 مايو 1928.

وفاز نوجشي بتقدير العديد من العلماء المعاصرين مثل فريدريش فون مولر وبول إرليخ، وحصل على شهادات فخرية من عدة جامعات، وإشادات دولية واسعة، وعلى الرغم من ترشيحه عدة مرات لجائزة نوبل في الطب بين عامي 1913 و1915؜ وعام 1920؜ وعام 1921؜ وعامي 1924 و1928؜، لكنه لم يفز بالجائزة مطلقا، وفقا للمركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية بأمريكا.

وفي يوليو عام 2006، أطلقت الحكومة اليابانية حفل توزيع جائزة "هيديو نوجشي"، في ختام أعمال مؤتمر التيكاد على أن يقام في نهاية كل دورة، تخليدا لعالم البكتيريا الذي أفنى حياته في علاج العدوي في أفريقيا، لكي تظل مبادؤه وإيمانه بالتقدم الطبي والتضحية بالنفس البشرية منارة ملهمة، لجميع العاملين في المجال الطبي، لذلك تهدف جائزة هيديو إلى تكريم الأفراد ممن حققوا إنجازات في البحوث والخدمات الطبية نحو مكافحة العدوى، وبالتالي المساهمة في رفاهية الشعب الأفريقي خاصة والبشرية عامة.

وتتألف الجائزة التي تحال لرئيس وزراء اليابان للاختيار النهائي بين المرشحين، من فئتين، تتمثل الفئة الأولى في البحوث الطبية التي تكرم الأفراد والفئة الثانية التي تكرم الأفراد أو المنظمات، وتتكون الجائزة في كل فئة من شهادة تقدير وميدالية وتكريم مادي قدره 100 مليون ين بما يعادل 1.18 مليون دولار، وفقا لصحيفة "جابان تايمز" اليابانية.