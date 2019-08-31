منظمة الهجرة الدولية: إعادة 148 مهاجرا نيجريا لبلادهم من ليبيا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إعادة 148 مهاجراً نيجرياً، إلى بلادهم عبر طائرة من ليبيا، حيث كانوا محتجزين داخل مراكز اعتقال.

وقالت منظمة الهجرة في بيان - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - : "استقبلت المنظمة الدولية للهجرة 148 مهاجراً نيجرياً وصلوا على متن طائرة مستأجرة من ليبيا" . مضيفة أنه تمت مساعدة هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى مطار نيامي من قبل فريق من المنظمة الدولية للهجرة وسيتم نقلهم إلى قراهم.

ومن بين هؤلاء المهاجرين هناك 4 كانوا موجودين" في مركز احتجاز تعرض للقصف في 2 يوليو بالقرب من طرابلس، بحسب ما أوضحت المنظمة".

ووفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، ارتفع عدد النيجريين الذين أُعيدوا إلى بلادهم منذ يناير على متن طائرات إلى ألف شخص، بعدما كانوا محتجزين في مراكز اعتقال في ليبيا.