تأجيل محاكمة عمر البشير إلى السبت المقبل

أجلت محكمة في الخرطوم، صباح السبت، محاكمة الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، إلى يوم السبت المقبل.

ووجهت المحكمة لـ«البشير»، حسبما ذكرته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة.

جدير بالذكر أنه يتم التحقيق مع «البشير» في تهم تتعلق بحيازته النقد الأجنبي والسوداني، والثراء غير المشروع، وذلك بعدما عثر في منزله على مبلغ 7 ملايين يورو و350 ألف دولار و5 ملايين جنيه سوداني.

وكان الجيش السوداني قد عزل «البشير» في 11 إبريل الماضي، عقب احتجاجات شعبية واسعة استمرت عدة أشهر، وطالبت بإسقاط النظام.