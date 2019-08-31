 حزب الله يسلم الجيش اللبناني الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله يسلم الجيش اللبناني الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت

بيروت (رويترز)
نشر فى : السبت 31 أغسطس 2019 - 12:36 ص | آخر تحديث : السبت 31 أغسطس 2019 - 12:36 ص

قالت قناة المنار التلفزيونية التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية ومصادر عسكرية لبنانية إن الجماعة سلمت الجيش اللبناني يوم الجمعة الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في بيروت يوم الأحد.

وقال الجيش وحزب الله إن الطائرتين المسيرتين كانتا إسرائيليتين. وأضافا أن واحدة انفجرت أما الأخرى فقد تحطمت في الضاحية الجنوبية لبيروت التي يهيمن عليها حزب الله.

ووصف مسؤول أمني في المنطقة هدف ضربات الطائرات المسيرة بأنها مشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه.

واتهمت إسرائيل يوم الخميس إيران بتكثيف جهودها لتزويد حزب الله بقدرات لإنتاج تلك الصواريخ.


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