المعارضة السورية: مقتل وإصابة قياديين في تنظيم القاعدة بريف إدلب

أعلنت المعارضة السورية بسقوط 40 شخصا بين قتيل وجريح في قصف نفذته طائرات تابعة للتحالف الدولي اليوم على مقرات لتنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة في محافظة ادلب شمال غرب سورية اليوم السبت .

وقال مصدر في الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية، طلب عدم ذكر اسمه ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) لقي عدد من القياديين في تنظيم حراس الدين حتفهم في قصف لطائرات التحالف الدولي مقرات للتنظيم في بلدة كفرجالس جنوب شرق مدينة ادلب .

وكان قائد عسكري في جيش ادلب الحر( التابع للمعارضة)، طلب عدم ذكر اسمه ، قال لـ (د. ب. أ) :" أطلقت طائرات /اف 16 يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي بعد ظهر اليوم سبعة صواريخ استهدفت مقرات عسكرية لتنظيم حراس الدين في بلدة كفرجالس جنوب شرق مدينة ادلب ".

وأكد القائد:" سمع دوي الانفجارات في عموم محافظة ادلب وشوهدت السنة النار والدخان تتصاعد من المنطقة التي تم استهدافها، وفرضت عناصر التنظيم طوقاً حول المنطقة ولم يسمح بدخول أو خروج أحد إلى بلدة كفرجالس".

وأضاف:" تعرض فصيل تنظيم حراس الدين التابع لتنظيم القاعدة عدة مرات لاستهداف من مقاتلات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الدولي ، كان اخرها بداية شهر تموز / يوليو الماضي، قتل خلالها العديد من القياديين خلال استهداف أحد مقراتهم جنوب مدينة حلب" .

وتسيطر على محافظة ادلب تنظيمات جهادية بينها هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى تابعة للجيش السوري الحر .