المؤشر العالمي للفتوى يرصد تحول في خطاب «داعش» ودلائل على عودتهم بقوة

(40%) من الخطاب الإفتائي والدعوي للتنظيم الإرهابي خلال شهر أغسطس جاء نافيًا للهزيمة





كشف المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية عودة تنظيم داعش للساحة بقوة، وبصورة أكثر شراسة مما كان عليه من قبل، وذلك بعد أن حلل الخطاب الإفتائي والدعوي للتنظيم في شهر أغسطس، وكشف مؤشر الفتوى أن منطقة الخليج من المناطق المرشحة بقوة لتكون في مرمى سهام التنظيم.

وأضح مؤشر الفتوى في تقريره أمس "السبت"، أنه بعد هزيمته في الباغوز مارس 2019 وتشتت جمعه، وانحصار أماكن نفوذه، والمعاناة من خلل داخلي عسكري وإفتائي.. عاد تنظيم "داعش" خلال شهر أغسطس 2019 ليحاول لملمة قوته وتعويض هزيمته بمزيد من فتاوى التكفير، ونشر الحماس، والتحريض على المزيد من العمليات في مختلف الدول تحت مسمى "حروب الاستنزاف"، مع الاستمرار في التدليل على تماسك وتمسك أتباعه بأمير التنظيم "أبو بكر البغدادي" بتجديد البيعة له.

وتتبع المؤشر العالمي للفتوى ما يقرب من 60 فتوى لتنظيم "داعش" الإرهابي على مدار شهر أغسطس الحالي من مختلف إصدارات التنظيم التي تنوعت بين: الإصدارات المرئية، والمكتوبة، والصوتية، والأناشيد، التي تجاوز عددها 100 إصدار، ليؤكد المؤشر محاولة التنظيم العودة للظهور مرة أخرى بشراسة وتعويض هزائمه، واتجاهه للقيام بالمزيد من العمليات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والمنطقة الخليجية على وجه الخصوص، والسعي لمنافسة غريمه تنظيم "القاعدة" والسيطرة على أماكن نفوذه.

وكشف المؤشر العالمي للفتوى عن التحول الملحوظ لمضمون الخطاب الإفتائي والدعوي لتنظيم "داعش" خلال شهر أغسطس 2019 ليأخذ توجهًا استنكاريًّا لهزيمته، ودحض الادعاء الكاذب للإعلام العالمي، الذي شن حملة مثلت حربًا نفسية على التنظيم وأتباعه، كما ينفي تمامًا إمكانية هزيمته أو القضاء عليه.

ولقد كشف مؤشر الفتوى أن (40%) من الخطاب الإفتائي والدعوي للتنظيم الإرهابي خلال شهر أغسطس جاء نافيًا للهزيمة، ومن ذلك موضوع بعنوان "لم تذهب حتى تعود" بصحيفة النبأ عدد 195، والذي أكد خلاله على بقاء التنظيم بقوله: "الدولة الإسلامية ما زالت باقية بالفعل، بعقيدتها ومنهجها وجنودها وجهادها ونكايتها في أعدائها وتمكينها في الأرض وإقامتها للدين في مناطق عديدة منها وإنها مقبلة بإذن الله على عودة سريعة وقوية إلى الأراضي التي انحازت عنها".

وكشف المؤشر العالمي للفتوى عن عودة التنظيم للاهتمام بفتاوى العبادات ومواكبة الفتاوى المتعلقة بشهر ذي الحجة وعيد الأضحى المبارك، لنجد فتاوى "العبادات" شغلت حوالي (10%) من إصدارات التنظيم خلال شهر أغسطس، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال مطالعة أعداد صحيفته "النبأ" لشهر أغسطس.

وقال المؤشر، أنه قد اهتم التنظيم الإرهابي بتحسين صورته ونفي هزيمته، ومحاولته جاهدًا البروز بشكل التنظيم المتماسك والمهتم بفتاوى العبادات والاحتفال بالمناسبات الدينية وعيد الأضحى المبارك فقد كشف المؤشر العالمي للفتوى عن سعي التنظيم الحثيث لبقاء أتباعه متماسكين ومؤيدين لزعيم التنظيم "أبو بكر البغدادي" ولعمليات التنظيم الإرهابية. من خلال عدد من السبل، مثل رسائل أمير التنظيم الحماسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تليجرام"، والأناشيد الحماسية أيضًا المتداولة بين أتباع التنظيم عبر "تليجرام".

واستشرف المؤشر العالمي للفتوى خريطة تهديدات "داعش" والتي تركزت على المنطقة الخليجية، بالتهديد بالمزيد من العمليات الإرهابية وتوسيع دائرة المستهدفين.