محافظ بورسعيد يوافق على إجراء 4 عمليات جراحية عاجلة لحالات إنسانية

وافق اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، على إجراء 4 عمليات جراحية عاجلة لمواطنين بمنطقة اللبانة القديمة في حي الضواحي.

وكان محافظ بورسعيد ، أثناء جولته بمنطقة اللبانة القديمة، التقى بعدد من المواطنين للاستماع إليهم وعرضوا عليه 4 حالات مرضية تستوجب التدخل الجراحي، فأصدر المحافظ توجيهاته للأجهزة المعنية بإجراء العمليات الجراحية الأربع بشكل عاجل، ويجري الأن إجراء الفحص الطبي للحالة الأولى بمستشفى أطفال النصر التخصصي وهي لطفل في حاجة لعملية "فتاق"، بينما الحالة الثانية إجراء عملية ثقب في القلب، بالإضافة إلى عمليتي زرع قرنية لاثنين من المواطنين.

وقرر اللواء عادل الغضبان صرف مساعدات مالية لعدد من الحالات الإنسانية للأسر الأولى بالرعاية، بجانب إقامة مشروعات حرفية بمنطقة اللبانة لخدمة سكان المنطقة.