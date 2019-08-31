عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد رسوم جدارية ضخمة على المباني السكنية، في مدينة أودينتسوفو الروسية.

ويأتي ذلك في إطار مهرجان فني شارك فيه فنانون من 26 دولة، عرضوا أعمالهم على مساحة 38 ألف متر مربع من الجدران.

