الأكثر قراءة
قوات الحماية المدنية تنتقل للسيطرة على حريق بشارع التسعين في التجمع الخامس
بالفيديو.. مرتضى منصور يستقبل فتحي مبروك ورموز الأهلي في الزمالك
مصدر طبي يكشف تطورات الحالة الصحية لعمرو زكي بعد الحادث المروع
كسر في القفص الصدري.. ننشر التقرير الطبي لحالة عمرو زكي الصحية بعد الحادث المروع
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
محمد يوسفحسام البدريحسام حسنمانويل جوزيهمدرب مصري آخرمدرب أوروبيمدرب لاتيني
النتـائـج
تصويت
عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح السبت، مقطع فيديو يرصد رسوم جدارية ضخمة على المباني السكنية، في مدينة أودينتسوفو الروسية.ويأتي ذلك في إطار مهرجان فني شارك فيه فنانون من 26 دولة، عرضوا أعمالهم على مساحة 38 ألف متر مربع من الجدران.