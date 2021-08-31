صادرات التمور السعودية تسجل أعلى ارتفاع في تاريخها

أعلن المركز الوطني للنخيل والتمور السعودية، أن صادرات المملكة من التمور سجلت أعلى ارتفاع في تاريخها متجاوزة 52.5% في الكمية بواقع 185 ألف طن، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عامي 2019 و2020.

وقال المركز في بيان نشره اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه في النصف الأول من العام الجاري تم تصدير 185 ألف طن تمور، مقابل 121 ألف طن في الفترة المقابلة عام 2020، و111 ألف طن في 2019.

وأضاف أنه وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن قيمة صادرات التمور في النصف الأول من العام الجاري زادت بنسبة 27.2% مسجلة 699 مليون ريال، بينما سجلت في العام الماضي 549 مليون ريال، وفي 2019 507 ملايين ريال.

ويبلغ عدد النخيل في المملكة 31 مليونا و234 ألفا و155 نخلة، على مساحة 107 آلاف هكتار.

والمملكة هي الثانية عالميا في إنتاج التمور بنسبة 17% من مجمل الإنتاج، وتتضمن مستهدفات رؤيتها المستقبلية 2030 أن تكون المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.