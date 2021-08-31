مظاهرة أمام مقر الحكومة النمساوية تدعو إلى التراجع عن قرار رفض قبول اللاجئين الأفغان

تظاهر عدد من أبناء الجالية الأفغانية في النمسا وأعضاء الأحزاب اليسارية، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة النمساوية لدعوتها إلى العدول عن قرارها برفض قبول لاجئين جدد من أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك .

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان دورو بلانك في تصريحات اليوم، إنه من غير الإنساني ترك النساء والأطفال والأقليات والفئات المستضعفة فريسة لحركة طالبان، مشيرا إلى ضرورة عدول الحكومة النمساوية عن موقفها والتدخل سريعا لاستقبال اللاجئين .

كانت الحكومة النمساوية أكدت أنها سوف تكتفي بتقديم مساعدات إنسانية في الموقع تبلغ 18 مليون يورو، فيما كشف استطلاع للرأي العام في النمسا عن رفض 54% من سكان النمسا استقبال مهاجرين جدد من أفغانستان.