محافظ الأقصر يناقش موقف مشروعات الصرف بقرى «حياة كريمة»

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الإثنين في مكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس إيهاب أحمد خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورفقته المهندسة رقية حماد عربي رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، والمهندسة هبة أحمد سيد، والمهندس عبدالله بكري دردير عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر.

ناقش الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحي الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر بمركزي أرمنت وإسنا، حيث أثنى المحافظ على الجهود المبذولة في جميع مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروعات في الأوقات المحددة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.​