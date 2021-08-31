محافظ الأقصر يناقش موقف مشروعات الصرف بقرى «حياة كريمة»

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مساء اليوم الإثنين في مكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس إيهاب أحمد خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورفقته المهندسة رقية حماد عربي رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر، والمهندسة هبة أحمد سيد، والمهندس عبدالله بكري دردير عن الجهاز التنفيذي لمحافظة الأقصر.
ناقش الاجتماع موقف مشروعات الصرف الصحي الجارية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بمحافظة الأقصر بمركزي أرمنت وإسنا، حيث أثنى المحافظ على الجهود المبذولة في جميع مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لنهو المشروعات في الأوقات المحددة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.