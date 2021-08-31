الاتحاد الأوروبي يتعهد بمنع هجرات جماعية غير شرعية من أفغانستان

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء إنه سيعمل على وقف التدفق الكبير لطالبي اللجوء من أفغانستان من خلال تقديم المساعدة في المنطقة والدفع بحماية قوية على الحدود، لكنه لم يقدم تعهدا محددا لاستقبال الأشخاص بشكل جماعي في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.



وجاء في بيان مشترك تم التوقيع عليه خلال محادثات وزراء الداخلية في بروكسل: أنه "اعتمادا على الدروس المستفادة، فإن الاتحاد الأوروبي عازم على العمل بشكل مشترك لمنع تكرار حركات الهجرة غير الشرعية واسعة النطاق غير خاضعة للرقابة والتي كان قد تم مواجهتها في الماضي".



وقال الاتحاد الأوروبي إنه يفضل العمل مع الدول المحيطة بأفغانستان "لتعزيز قدراتها على توفير الحماية وظروف استقبال كريمة وآمنة" للاجئين.



ويتسابق جان أسيلبورن وزير الخارجية والهجرة في لوكسمبورج علنا على الدفع بإلتزامات أقوى لإعادة توطين الأشخاص الفارين من الحياة في ظل حركة طالبان الإسلامية المتشددة.



وفي النهاية ،ذكر التكتل فقط "يمكن تقديم الدعم في شكل إعادة التوطين على أساس طوعي، مع إعطاء الأولوية للأشخاص المستضعفين، مثل النساء والأطفال".