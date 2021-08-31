تحل اليوم ذكرى وفاة الأميرة ديانا، التي توفت إثر حادث سيارة بفرنسا في مثل هذا اليوم من عام 1997م، عن عمر يناهز 36 عاما.

وظن العالم في وقت من الأوقات أن الأميرة ديانا تمتلك كل شيء، وأنها أسعد إنسانة على وجه الأرض، ولكن ذلك ليس صحيحا، وهذا ما أثبتته تسجيلات سربتها ديانا بنفسها وهي داخل القصر الملكي، بعدما أشاعت العائلة المالكة في الإعلام في بداية التسعينات بأن ديانا هي سبب انهيار زواجها لأنها مريضة نفسيا.

وعرضت هذه التسجيلات التي ذكرت فيها ديانا تفاصيل مدوية عن زوجها الأمير تشارلز لأول مرة في عام 2017م، أي منذ 4 أعوام فقط، وذلك من خلال الفيلم الوثائقي، "ديانا: بكلماتها"، حيث يعرض الفيلم التسجيلات الصوتية، التي سجلتها ديانا خلال مقابلات سرية مع معلمها الذي كان يدربها على التحدث أمام الجمهور، على أن يعطي المدرب التسجيلات في النهاية للصحفي أندرو مورتن، الذي اتفقت معه ديانا أن يعرض حياتها كما روتها هي بنفسها، لكي يعلم الناس الحقيقة.

وعندما نشر هذا الكتاب في عام 1992م، انقلبت بريطانيا رأسًا على عقب، بسبب التفاصيل الوحشية التي ذكرتها ديانا عن القصر الملكي، وقام القصر وقتها بمهاجمة الكاتب أندرو مورتن واصفًا إياه بالكاذب، ولكن عبر الفيلم الوثائقي، تستطيع سماع صوت الأميرة ديانا بنفسها، وهي تروي قصتها دون وجود أي إدعاءات.

وفيما يلي نعرض ما قالته الأميرة ديانا خلال هذه التسجيلات المسرّبة، والتي من صعوبة تفاصيلها، لم يستطع من حصل عليها تسريبها إلا منذ 4 سنوات فقط، بحسب قوله، كما أن الفيلم تم حذفه من منصة نتفليكس بعد عرضه بفترة ليست طويلة، فما الذي قالته ديانا عن الأمير تشارلز، جعل العائلة المالكة تخشى هذا الفيلم إلى هذا الحد؟

طفولة غير سعيدة

تروى ديانا في بداية الفيلم تفاصيل طفولتها غير السعيدة، موضحة أنها كانت تكره الحفلات، ولكن كان إقامة الحفلات هو كل ما يهتم به والدها، مشيرة إلى أنه كان لا يتحدث معها هي أو أشقاؤها ولا يعانقهم، كما أكدت أن والداها كانا مشغولان بحل مشاكلهمها، ولذلك لم ينتبه لهم أحد، فكبرت وهي شعرت بالانعزال والوحدة.

وأوضحت ديانا أنها علمت بطلاق والدايها، عندما شاهدت والدتها يصفع والدتها على وجهها وهي مختبئة وراء الباب، مشيرة إلى أنه بعد الطلاق كانت تذهب هي وأشقاؤها لقضاء كل عطلة أسبوعية مع والدتها، ولكنها كانت ترى والدتها تبكي كثيرًا يوم السبت؛ لأنها لا تريد أن تفارقهم، وقالت ديانا إن هذه كانت تجربة مؤلمة بالنسبة لها، خاصة أنها كانت تبلغ من العمر في هذا الوقت 9 أعوام فقط.

وكانت ديانا تختلي بنفسها كثيرًا بسبب شعورها بالوحدة، وخلال هذه الخلوات كانت تتخيل ديانا زواجها، ونمى بداخلها إحساسًا قويًا بأنها ستتزوج شخصا مشهورًا، وقالت لوالدها ذلك عندما كانت تبلغ من العمر 13 عامًا، ولكنها ظنت وقتها أنها ستتزوج سفير.

الأميرة تقابل الأمير

روت ديانا قصة مقابلتها للأمير تشارلز لأول مرة، حيث قالت إنها تتذكر أنهما تقابلا في مدينتها ألثورب، فكانت تراه يخرج بمفرده مع، كلبه اللبرادور، ولكنها وجدت أن شقيقتها سارة كانت تلاحقه طوال الوقت، ففضلت ديانا الابتعاد عنه تمامًا، لأنها شعرت أنه لا أحد أن يحب الملاحقة بهذا الشكل.

وتقول ديانا في وصف نفسها في هذه المرحلة، "كنت أبلغ من العمر وقتها 16 عاما، وكنت بدينة، لا أضع مساحيق التجميل، ولست ذكية، كنت أرى نفسي كذلك، وكنت بعيدة عنه تمامًا عن تشارلز وقتها، لأنني ظننت أنه بالتأكيد يكره ملاحقة شقيقتي له، ولكنني كنت أثير الكثير من الضجة وهو كان يحب ذلك، ودعاني لكي أريه المكان، وكنت سعيدة جدا أن شخصا مثلي لفت انتباهه، هذا كان شيئا مذهلا بالنسبة لي".

وشعرت ديانا وشقيقتها بأن هناك شيئا غير عاديا في مشاعر الأمير تشارلز ناحيتها، فبالرغم من أنه ارتبط بـسارة شقيقة ديانا، فإنه أصر على دعوة ديانا لحفل عيد مولده الثلاثين، ولم تعلم الشقيقتين لماذا فعل تشارلز ذلك.

وبدأ تطور العلاقة بين تشارلز وديانا، عندما تمت دعوة ديانا لحضور إحدى الإجازات الصيفية مع أصدقائها، ووجدت أن الأمير تشارلز هناك، وكان وقتها متأثرا بوفاة عمه اللورد ماونتباتن، وأرادت أن تواسيه ديانا، فقالت له أنها شعرت بألمه وهو يسير في الجنازة، كما شعرت أنه وحيدا، وأنه ينبغي ألا يشعر بذلك، ويجب أن يكون شخصا بجانبه ليهتم به، موضحة أنها شعرت بعد ذلك بالاندهاش الشديد، لأن الأمير تشارلز اقترب منها في هذا الوقت، ولم تدري ماذا تفعل، لأنها لم يكن لها حبيبا أبدا، ولا تعلم كيف تتصرف مع الرجال.

وعرض الأمير تشارلز على ديانا العودة معه إلى لندن، ولكنها رفضت، مشيرة إلى أنها شعرت بأن التواجد معه سيكون فوق طاقتها، ولكن تشارلز لم يتقبل رفضها، وظل يهاتفها، ويدعوها للخروج معه، حتى وافقت، وأصبحا يتقابلان بشكل دوري.

وعلمت الصحافة بأمر علاقة تشارلز وديانا، عندما كانا معا في حديقة القصر الملكي في بالموار، ورأتهما عدسات الكاميرا لأول مرة، ولكن انتبهت ديانا، مشيرة إلى أنها قالت لتشارلز أنها لا تريد أن تسبب له المتاعب مع الصحافة، فصعدت إلى التلة سريعا واختبئت لمدة نصف ساعة وراء إحدى الأشجار حتى غادر الصحفيون.

وقالت ديانا إنه فور ارتباطها بالأمير تشارلز، تعرفت على كاميلا باركر، مشيرة إلى أنها كانت تندهش من أن كاميلا كانت تجلس معها طوال الوقت لتخبرها بما يجب أن تفعله وما يجب ألا تفعله، كما أنها كانت تخبرها بتفاصيل ما يفعله تشارلز في وقته الخاص، موضحة أنها لم تكن تفهم لماذا عليها أن تستمع إلى كاميلا، ولماذا تعلم كاميلا عن تشارلز كل هذه المعلومات الخاصة، مؤكدة أنها علمت بعد ذلك كل شيء.

بداية القصة الخيالية

روت ديانا تفاصيل طلب تشارلز للزواج منها، في فبراير لعام 1981م، حيث كانت تبلغ من العمر وقتها 19 عاما فقط، وما حدث هو أن طلب منها تشارلز الحضور إلى قصر وندسور، مشيرة إلى أنها تفاجئت عندما سألها، تتزوجيني؟ فضحكت، لأنها ظنت أنه يمزح، وقالت له حسنا لنتزوج.

وعندما علمت أن الأمير تشارلز يتحدث بجدية، فكرت ديانا، خاصة عندما سألها هل تعلمين أهمية الدور الذي ستقومين به؟ مؤكدا لها أنها بالرغم من أنها لن تصبح الملكة، ولكن سيكون لها دورا كبيرا وصعبا، ولكن أشارت ديانا إلى أن حبها له كان كبيرا، فأجابت بأنها ستفعل كل ما بوسعها لآداء هذا الدور بأفضل شكل ممكن، قائلة، "قلت لها وقتها أحبك، أحبك كثيرا، فقال لي أيا كان ما تعنيه كلمة الحب، وظننت وقتها أنه يحبني كثيرا، وذلك لأنني كنت غير ناضجة، ولكن عندما أتذكر الآن هذه اللحظة، أجده كان يبدو عليه أنه مفتونا بي فعلا، ولكن هذا لم يكن شعورا صادقا منه، فهو كان غير ناضج عاطفيا، وكنت مفروضة عليه".

وتتذكر ديانا أن تشارلز كان يكيل بمكالين عندما يأت الأمر إلى كاميلا، فقد قالت إنها كانت تعاني من تجمع الصحفيون حولها طوال الوقت، لدرجة أنهم استأجروا الشقة التي بمقابلها، حتى يستطيعوا مراقبة كل تحركاتها، مشيرة إلى أنهم كانوا يهاتفونها في الفجر لكي يحصلوا على معلومات جديدة عن علاقتها بتشارلز.

ونفت ديانا أن تكون قد روت للأمير تشارلز ما كان يحدث لها من مضايقات، لأنها كانت تشعر بالحرج من الشكوى، ولكنها فوجئت ذات يوم أنها يهاتفها ليقول لها أنه سيذهب مسرعا لمواساة كاميلا، واصفا إياها بالمسكينة، لأن الصحفيون يقفون أمام منزلها، فسألته ديانا كم عدد هؤلاء الصحفيين، فقال لها تشارلز 4، بينما كان يقف في هذه اللحظة أمام منزل ديانا 34 صحفيًا، بانتظار أن تفعل أي حركة ليلتقطونها، موضحة أنها شعرت بعدم الدعم الكامل من تشارلز.

وكشفت خلال التسجيلات حفل خطبتها جيدا، عن أنها ارتدت فستان أسود مكشوف، وعندما رآها تشارلز وهي ترتديه، انزعج من اللون الأسود، قائلا لها أنه لون الحزن، ولكن وجدت ديانا أن هذا كان اللون الأذكى لارتداؤه، لأنه سيجعلها تبدو وكأنها أكبر في العمر.

وأوضحت ديانا أنها كانت مذعورة طوال حفل خطبتها، لأنها لم تعلم ما هو البروتوكول، كيف تقف، متى تخرج من القاعة، وكيف تحمل حقيبتها؟ لم يعلمها أحد أي شيء، ولذلك كانت تائهة وتشعر بالغثيان طوال الوقت.

أكدت ديانا أنها عندما عادت إلى القصر بعد انتهاء حفل الخطبة، وجدت على فراشها خطابا من كاميلا باركر، تقول لها فيه إنها أذهلت من خبر خطوبتها على الأمير تشارلز، وأنها تريد أن تتناول الغداء معها، كما تريد أن ترى خاتم الخطبة، موضحة أنها شعرت بالاندهاش الشديد من رغبتها في اللقاء بها، ومن جرأتها لكي ترسل لها هذا الخطاب يوم خطبتها.

ورتبت كاميلا موعد الغداء مع ديانا، وبالرغم من أن ديانا ذكرت في التسجيلات شعورها بالتوتر من هذه المقابلة، إلا أنها ذهبت، لتجدها شخصية مخادعة جدا، فقد سألتها وقتها هل ستذهب مع الأمير تشارلز في رحلات الصيد، فأجابتها ديانا بالنفي، ولم تعلم ماذا كانت تقصد بهذا السؤال إلا بعدما كبرت ونضجت.

تقول ديانا: "كان ذهاب كاميلا مع تشارلز في رحلات الصيد، هو طريقتها في التواصل معه، وكنت صغيرة جدا وقتها لأفهم هذه الرسائل التي توجهها إليّ، وبعد مقابلتي لها بفترة قصيرة، وجدت في مكتب القصر طردا مكتوب عليه اسم تشارلز، وفتحته لأجد به سوارا، قال لي العامل أن تشارلز سيعطيه لكاميلا الليلة، فشعرت بالغضب والإحباط الشديدين، لماذا لا تكون صريحا معي وتقل أنك تريد البقاء معها؟".

وأكدت ديانا أن بعد هذا الموقف، تمسك تشارلز بها إلى حد الهوس، مشيرة إلى أنها علمت عندما نضجت لماذا كان متمسكا بها، فهي الفتاة العذراء الصغيرة المضحية، فلماذا سيتركها؟، موضحة أنه بالرغم من تمسكه بها، إلا أنه كان متقلب المزاج دائما معها، ولم تعلم كيف سيكون مزاجه في اللحظة المقبلة، وشعرت بأنها لن تتحمل تقلباته المزاجية، ولذلك قابلت شقيقتيها وأخبرتهما برغبتها في إلغاء الخطبة، قائلة إنهما قالا لها أنها لا تستطيع فعل ذلك بعدما كان يتم طباعة وجهها على كل شيء حتى مناديل السفرة، فقد فات آوان التراجع.

كواليس الزفاف الملكي

بدأت معاناة ديانا مع مرض الشره العصبي بعد حفل خطبتها بأسبوع واحد، وذلك عندما وضع تشارلز يده فوق خصرها ليخبرها بعدها مباشرة بأنها سمينة، فما كان منها إلا أن قامت بتغيير عاداتها الغذائية على الفور، وأجبرت نفسها على التقيؤ، مشيرة إلى أنها شعرت بسعادة كبيرة لأنها تخسر الوزن، ولكن استمرت خسارتها للوزن لفترة طويلة بعد ذلك.

وروت ديانا خلال التسجيلات كواليس زواجها من تشارلز، مشيرة إلى أنها شعرت بالانهيار التام يوم الخميس، عندما قاما بالتدريب على مراسم حفل الزفاف الذي كان موعده يوم الأحد، موضحة أنها شعرت بذلك بسبب مراقبة كاميلا لها في كل شيء، فهي كانت تتابع تحركتها طوال فترة الخطبة، ولم تستطع ديانا البوح بهذا السر لأي شخص حتى عائلتها.

وتابعت: "الليلة التي سبقت حفل زفافي، كانت أكثر ليلة عانيت فيها من مرض الشره العصبي طوال حياتي، فقد قمت بتناول كل ما أستطع تناوله، وكانت شقيقتي معي، وظنت أنني فقط أتناول الطعام وأستمتع، لا أحد كان يشعر بي".

وأضافت: "في يوم الزفاف كنت هادئة جدا وكأني ميتة، كنت أشعر بأنني الشاه الذاهبة لكي يتم ذبحها عند المذبح، وكنت أعلم أن هذا ما يحدث لي، ولا يوجد أمامي أي شيء لفعله، كنت ألوح للناس من السيارة، وكان يجلس أبي بجانبي يلوح بيده بغباء، لم يكن يشعر بي، كنت أبتسم ولكنني لم أكن سعيدة، وأنا في طريقي إلى المذبح رأيت كاميلا ضمن الحضور، كانت تقف تنظر إلىّ ووجهها شاحبا، ويقف ابنها أمامها، وقلت في نفسي، أتمنى أن ينتهي كل شيء بيني وبينها عند هذا الحد، نعم لم ألغي حفل الزفاف، ولكنني أعتقد أنه كان أسوأ يوما في حياتي".

الانتحار بعد شهرين من الزواج

أكدت ديانا أنها لم يكن لديها أمل في أنها ستعيش سعيدة خلال اليوم التالي للزواج، عندما وجدت أن تشارلز أحضر معه في شهر العسل 8 روايات، ليقرأهم في أي وقت يكون معها بمفرده، بجانب أنها رأت معه صورا لكاميلا، موضحة أن الشيء الذي جعلها غاضبة، هو ارتداؤه للهدية التي أعطتها له خلال شهر العسل، وهي أزرار معصم مكتوب عليها حرفيّ سي متشابكان، في إشارة إلى كاميلا وتشارلز.

وأشارت ديانا إلى أنها منذ ذلك اليوم، بدأت في أن ترى كاميلا كل ليلة في أحلامها، كما بدأت تخسر المزيد من الوزن، وساءت حالتها النفسية؛ لأنها وجدت أن زوجها مهووسا بكاميلا، فأوضحت أنها كانت تسمعه وهو يهاتفها كل خمس دقائق ليسألها كيف يمكنه أن يتحمل زواجه؟ مشيرة إلى أنها فقدت الثقة به مطلقا في هذه اللحظة.

وبحسب التسجيلات، مكثت ديانا مع تشارلز بعد عودتهما من إجازة شهر العسل، في قصر بالمورال لمدة شهرين فقط، من أغسطس لأكتوبر، مشيرة إلى أنها في نهاية الشهرين كانت تفكر في قطع شرايين معصمها، من شدة شعورها بالاكتئاب، ولذلك اضطرا لمغادرة القصر لحصولها على العلاج الفوري، موضحة أن أطباء القصر النفسيين كانوا يعطونها مهدئات ليتخلصوا منها، فهي عندما تكون نائمة طوال الوقت لن تأذي نفسها، ولن تأذي تشارلز، مؤكدة أنه لم يعالجها أحد، ولم يوفر لها أي شخص ما كانت تحتاجه.

هدية السماء، هكذا وصفت ديانا حملها بـويليام، فهي أكدت أن خبر الحمل هو ما أنقذها من هذه الفترة المؤلمة، موضحة أنها شعرت بغثيان الصباح خلال الحمل، كما كانت تشعر بأنها مريضة معظم الوقت بسبب الشره العصبي، مشيرة إلى أنها فوجئت بأن غثيان الصبح لم يصب أي سيدة من سيدات القصر، ولذلك أصبحوا يطلقوا عليها ديانا التي تسبب المشاكل، ومن وقتها كانوا يشعرون بأنها مختلفة تماما عنهم، ولا يعلمون لماذا أنا مختلفة عنهم بهذا الشكل؟".

وقالت ديانا إنها حاولت قتل نفسها مرة أخرى، وذلك عندما قال لها تشارلز أنها تدعي بأن الحمل يؤثر عليها حتى تلفت انتباه الجميع، مشيرة إلا أنها بكت كثيرا وقتها، محاولة أن تشرح له أنها مريضة بالفعل، ولكنه تركي تبكي وذهب لركوب الخيل، فأرادت وقتها ديانا إنهاء حياتها، وألقت بنفسها من فوق الدرج، ومن أنقذها هو الملكة بنفسها، التي كانت تشعر بالذعر على حد وصف ديانا، ولكنها تمكنت من إنهاء كل شيء قبل عودة تشارلز من نزهته، فعندما عاد لم يعلق حتى على ما حدث.

وأوضحت ديانا أن تشارلز كان يرتب موعد ولادتها بحسب لعبه لمباريات البولو، وأنهم جعلوها تخضع لجراحة قيصرية ولم تكن حتى تعلم ذلك؛ لأنها لم يكن لها قرار لأي شيء في حياتها، فدائما هناك من يقرر بدلا منها.

وتتذكر ديانا أول رحلة رسمية لهما بعد ولادة ويليام، حيث كانت الرحلة في أستراليا، وتقول ديانا أنها فوجئت بالحشود التي استقبلتهم، حتى أن تشارلز قال وقتها أنه يرى هذه الحشود لأول مرة في حياته.

الغيرة تدب في قلب تشارلز

دبت المشكلات بين الزوجين لأنه الشيء الوحيد الذي كانا يسمعاه داخل السيارة، هو أصوات الناس وهي تقول "نحن على الجانب الخطأ، أردنا أن نراها هي وليس هو"، مشيرة إلى أن تشارلز شعر بالغيرة الشديدة من حب الناس لها، موضحة أنها تفهمت غيرته وقتها، ولكنه تغير معها بسبب ذلك، بالرغم من أنها لم تطلب ذلك من الناس، ولم يكن لديها أي يد فيما سمعه منهم.

ولم تستطع ديانا تذكر الفترة التي مضت بين ولادة ويليام وهاري؛ لأن عقلها قد محاها بسبب شدة الألم الذي عاشته وقتها، فكان يزورها الطبيب النفسي يوميا، لتبكي وتروي له ما حدث طوال اليوم مع زوجها، خاصة وأن في هذه الفترة، أظهر تشارلز للناس أن ديانا فتاة مدللة تسبب المشكلات دائما، وعلى العكس كانت في الحقيقة مريضة وتحاول التكيف، وتشعر بأنها تحتاج أن يعطيها زوجها مزيد من الوقت والصبر لكي تتكيف على كل ما كانت تقوم به.

وأردفت ديانا أن الفترة الوحيدة التي شعرت فيها بأنها قريبة من زوجها، كانت خلال الستة أسابيع التي سبقت ولادة برنس هاري، ولكنها شعرت بعد ولادته بأن زواجها قد انتهى، لأن تشارلز كان يريد إنجاب فتاة، وعندما وجد أن المولود صبي، قال يا إلهي أنه صبي، فعلمت ديانا وقتها أنه سيعود إلى عشيقته، مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك، أصبح هاري الابن الأقرب إلى والده عندما كبر.

وأكدت أنها كانت تقوم بأذية نفسها أمام تشارلز، كصرخة منها لطلب المساعدة، خاصة عندما كان يقول لها أنها تدعي المرض، حيث كانت تقطع جسدها بالسكين أو بأي شيء حاد، خاصة صدرها وفخذها، ولكنه كان يشاهدها ولا يفعل أي شيء، ولم يكن يشعر بها أحد حتى عائلتها، فقد أوضحت ديانا أنه عندما علمت شقيقتها بأنها تؤذي نفسها بعد خمس سنوات من الزواج، قالت لها أنه لا يجب أن يعلم أحد بذلك.

وروت الموقف الذي جعلها تتعالج من مرض الشره العصبي، حيث تعرضت للإغماء خلال إحدى الزيارات وهي برفقة تشارلز، ووقتها وبخها لأنها تعرضت للإغماء أمام الجميع، حيث رأى أنها كان من المفترض أن تفعل ذلك بعيدا عن الكاميرات.

وأوضحت أن بعد هذا الموقف أدركت أنها لا يجب أن تخسر حياتها من أجل تشارلز، بل يجب أن تعيش من أجل أبنائها، مشيرة إلى أنها عزمت على أن تصبح بصحة جيدة، وتواصلت مع طبيبها النفسي الجديد، الذي قال لها أن معاناتها مع مرض الشره العصبي ستنتهي بالجلسات النفسية، دون دواء كما فعل معها الأطباء الآخرون، مؤكدا لها أنها لا تحتاج لذلك، وأنه لا يوجد أي شيء خاطئ بها، فزادت ثقتها بنفسها كثيرا بعد هذه الجلسات.

مواجهة ديانا مع كاميلا وأمنيتها الأخيرة

قالت ديانا أن أشجع قرار اتخذته خلال حياتها، هو قرار ذهابها إلى حفل مولد شقيقة كاميلا الأربعين، وبالرغم من أن الأمير تشارلز أزعجها خلال طريقهما إلى لحفل، بسؤاله المتكرر عن سبب ذهابها، فإنها لم تتراجع، وأصارت على لقاء كاميلا وجها لوجه.

تقول ديانا خلال التسجيلات: "جلسنا في الحفل لبضع دقائق، ثم فجأة لم أجد زوجي ولم أجد كاميلا، فعلمت أنهما سويا، وذهبت لأبحث عنه، حتى وجدته بالأسفل معها، فطلبت التحدث معها على انفراد، وقلت لها أعلم ما يحدث بينك وبين زوجي، وأردت أن تعلمي أنني أعلم ما يدور بينكما، فقالت لي أنني حصلت على كل شيء أي شخص يتمناه، وأن كل رجل في العالم يحبني، وأنني لدي طفلان واحدا منهما سيكون الملك، وسألتني ماذا أريد أكثر من ذلك؟ لم أصدق ما قالته لي، ولكنني أجبتها على الفور، أريد زوجي".

وأكدت ديانا أن تشارلز وبخها بعد هذا الموقف، حتى أنها لم تنم تلك الليلة من شدة البكاء، ولكنها استيقظت في اليوم التالي كشخص مختلف، وشعرت بأنها حصلت على قوتها التي كانت تحتاجها، خاصة بعدما شفيت من مرض الشره العصبي، وعادت لها قوتها العقلية والجسمانية.

وعندما نشر الكتاب الذي بني على هذه التسجيلات في عام 1992م، نفى القصر الملكي وجود أي علاقة لديانا بالكتاب، كما قالوا أن الأمير تشارلز حزين لأن مثل هذا الحديث يقال عن زواجهما، وأن ديانا تتحدث عن مشكلاتهما الزوجية في العلن، كما قالت الصحافة البريطانية، إن ديانا مريضة نفسيا، وإن مرضها يجعلها تتوهم أشياء لم تحدث، ويجعلها تعتقد بأن زوجها الأمير تشارلز خائن وبارد ولكنه ليس كذلك.

وتقول ديانا إن السبب في تسجيلها لهذه التسجيلات، أن الصحافة كانت تقول أن انهيار زواجها كان بسببها، والعائلة المالكة أيضا تقول لها أنها المخطئة في كل شيء، حيث أشارت إلى أن الملكة إليزابيث قالت لها مباشرة إن إصابتها بالشره العصبي هو سبب مشكلات زواجها من تشارلز، فقد أكدت ديانا أن الجميع استخدم مرضها كشماعة ليعلقوا عليها جميع مشكلات الزواج، ولم ينظر أحد إلى أن مرضها كان مجرد عرض لمشكلات أكبر.

وأنهت ديانا حديثها خلال التسجيلات، قائلة: "لو كان كتابة قصتي بيدي، لكنت اخترت أن يذهب زوجي تشارلز إلى حبيبته كاميلا، ويتركني فقط أن أعيش سعيدة مع أبنائي، وأن أقوم بمهامي كأميرة ويلز حتى يكبر ويليام ويحصل على العرش، فأنا موجودة دائما لدعم أبنائي، ومتأكدة أنني أصبحت أؤدي مهامي بشكل أفضل عندما أصبحت بمفردي، وشعرت بأنني لست محاصرة".