التحقيق مع راكب حاول تهريب 8 خناجر معدنية عبر المطار

بدأت نيابة النزهة التحقيق في واقعة اتهام راكب بمحاولة تهريب عدد من الخناجر ذات النصل المعدنى الحاد المدبب بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

وكشفت الأجهزة الأمنية أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الجوية العربية رقم ٦٢٧ القادمة من الشارقة تم الاشتباه في راكب مصري قادم من الشارقة أثناء محاولته الخروج مسرعا من صالة الوصول، ويبدو عليه علامات القلق والارتباك والخوف.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل أشياء يستحق عليها رسوم جمركية أو أشياء ممنوعة أجاب بالنفي، وتم تمرير حقيبته على جهاز الفحص بالأشعة، والذى أكد الاشتباه ووجود كثافات متماثلة.

وقامت الأجهزة الأمنية بتفتيش حقائب الراكب، وتبين العثور على 8 خناجر ذات نصل معدنى حاد ومدبب مختلفة الأحجام والأشكال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ ضد الراكب.