باتشيكو يتحدث عن رحيله من الزمالك وسر انتصارات الأهلي

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن رحيله عن القلعة البيضاء قرار غير عادل وغير منطقي، مشيراً إلى أنه لم يتوقع أبداً الرحيل.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال باتشيكو :"استقبلت قرار الرحيل عن الزمالك بحزن شديد، العمل كان يسير بصورة إيجابية، كان لدينا الطموح للفوز بالدوري".

وأضاف باتشيكو :"لم أتوقع هذا الموقف من إدارة الزمالك، والدتي عمرها 92 سألتني ماذا حدث معك هناك، ولم أعرف كيف أرد عليها، لأنني ليس لدي شرح للأمر".

ورحل جايمي باتشيكو أثناء الموسم الماضي عن صفوف الزمالك ليخلفه الفرنسي باتريس كارتيرون ويتوج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخ القلعة البيضاء.

وتابع المدرب البرتغالي :"رحلت في موسم 2014-2015 وتركت الزمالك في الصدارة ليفوز بالدوري، وهو ما تكرر هذا الموسم".

وأردف باتشيكو :"لقد عملت مع جهازي المعاون لمدة 3 أشهر بدون الحصول على راتب في نادي الزمالك لكننا كنا نعمل بحب وشغف، ولم يكن قرار إقالتنا منطقياً أو عادلاً".

وواصل مدرب الزمالك السابق :"أشتاق لجماهير الزمالك كثيراً وأبادلهم الحب، تلقيت العديد من الرسائل الإيجابية منهم في الفترة السابقة".

وعن الأهلي قال باتشيكو :"الأهلي منظم ويفوز بالبطولات بكثرة ويجب أن نحترم الأمر، أذكر النادي دائماً باحترام، الأهلي كان لديه حظا أفضل من الزمالك في حصد البطولات، لم يكن لدينا وقت لتعديل النتيجة في النهائي، وقوة الأهلي في التنظيم الكبير الذي يتمتع به".

وأنهى باتشيكو :"لدي عروض من مصر لكنني لن أفصح عنها احتراماً لسرية المفاوضات، إذا عدت إلى لمصر فسأقود أحد الأندية التي تنافس على البطولات لأنني مدرب طموح".