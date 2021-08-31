تقارير تفيد بوقوع اشتباكات في الجزء الوحيد الذي لم يخضع لسيطرة طالبان بأفغانستان

أفادت تقارير، اليوم الثلاثاء، بوقوع اشتباكات في الجزء الوحيد الذي لم يخضع بعد لسيطرة طالبان بأفغانستان، حتى في ظل تأكيد الجماعة المتشددة على سيطرتها في كابول، وذلك بعد ساعات من رحيل آخر القوات الأمريكية من البلاد، بعد نحو 20 عاما من تواجدها هناك.

وقالت عناصر المقاومة في بانشير، الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمال كابول، إن قوات طالبان قامت بشن هجوم على المنطقة أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل نحو سبعة أو ثمانية من عناصر طالبان، بحسب ما قاله فهيم دشتي، المتحدث باسم قوات المقاومة في بانشير، في مقطع فيديو تم بثه عبر تطبيق "واتساب"، مشيرا إلى إصابة العديد من الأفراد من قواته.

ويذكر أن بانشير هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم السيطرة عليها في الهجمات التي شنتها طالبان هذا الشهر، كما لم يتم السيطرة عليها خلال الفترة بين عامي 1996 و2001، حيث يرجع السبب وراء ذلك جزئيا إلى أن المنطقة لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال واد يسهل نسبيا الدفاع عنه.

ومن جانبها، لم تصدر طالبان أي تعليق، وقد شنت الجماعة المسلحة هجمات قليلة نسبيا على بانشير، حتى عندما سيطرت على باقي أنحاء البلاد.