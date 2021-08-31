مدير تعليم الجيزة يتلقي اللقاح ضد كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت مديرية التربية والتعليم بالجيزة وبالتعاون مع وزارة الصحة بالجيزة " حى صحة جنوب الجيزة " حملة لتطعيم العاملين بالمديرية ضد كورون وتم اعطاء مجدي الجيار مدير المديرية أول جرعة من اللقاح ثم العاملين بمديرية الجيزة التعليمية.

وسيتم منح العاملين الجرعة الثانية يوم الثلاثاء 21 سبتمبر ، وأكد الجيار على جميع العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية سرعة التسجيل عبر موقع وزارة الصحة والسكان، وعلى مديرى عموم الإدارات التعليمية التنسيق مع الوحدات الصحية لاعطاء العاملين بالمدارس الجرعتين الأولى والثانية قبل بدء العام الدراسى الجديد .